T24 LogoT24 Logo
Gündem

Enes, denizde boğuldu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde denize giren Enes Duran (15) boğuldu

20 Ağustos 2018 16:28

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde denize giren Enes Duran (15) boğuldu.
Konya\'nın Beyşehir ilçesinden dün kuzeniyle Manavgat\'ın Kızılağaç turizm merkezine gelen Enes Duran, halka açık plajda denizde bir süre yüzdü. Saat 17.00 sıralarında denizde çırpınmaya başlayan Enes Duran gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekibi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Saat 19.30 sıralarında Enes Duran\'ın cansız bedeni Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları tarafından bulunarak denizden çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Enes Duran\'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mithat ABAKANMANAVGAT Antalya DHAANTALYA ManavgatEnes DuranKonya BeyşehirManavgat KızılağaçSaatSahil Güvenlik KomutanlığıCumhuriyetAntalya Adli Tıp KurumuFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24