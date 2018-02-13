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Enes, babasına yardım ederken minibüs çarpması sonucu öldü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta Enes Yetim (12), arızalanan bir aracı çekiciye yükleyen babasına yardım ederken, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti

13 Şubat 2018 17:37

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta Enes Yetim (12), arızalanan bir aracı çekiciye yükleyen babasına yardım ederken, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun Kürtül mevkiinde meydana eldi. İddiaya göre Ökkeş Yetim, arızalanan bir otomobili oğlu Enes Yetim\'in yardımıyla 46 AC 291 plakalı çekiciye yüklemeye çalıştı. Bu bırada Ufuk G. yönetimindeki 38 RY 878 plakalı minibüs çekiciye çarptı. Kazada çekici ile minibüs arasında kalan Enes olay yerinde hayatını kaybederken, baba Ökkeş Yetim ve minibüsteki yolcu Enver Doğan ise yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Enes Yetim\'in cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna konuldu.
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