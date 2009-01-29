Enerjiyi boşa harcayan yandı!

Enerjiyi verimli kullanmayanlara yönelik 2009 yılında uygulanacak idari para cezaları, yüzde 12'lik yeniden değerleme oranında artırıldı.



Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, 1 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak üzere, Enerji Verimliliği Yasası kapsamında enerjiyi verimli kullanmayan işletme, bina sahipleri ve yöneticilerin yasaya aykırı davranmaları halinde ödeyecekleri idari para cezaları, 600 TL ile 60 bin 32 TL arasında değişecek.



