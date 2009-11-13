EnerjiSA erken açılışla 4 milyon euro kazanacak

EnerjiSA'nın 1 Ağustos'ta üretime başlaması planlanan Bandırma'daki doğalgaz çevrim santralı, Sabancı Holding Başkanı Güler Sabancı'nın isteği ile 2 gün erken devreye girecek. Günlük cirosu 2 milyon euro olan santral erken açılışla EnerjiSA'ya 4 milyon euro kazandıracak.

EnerjiSA, 22 Ekim 2008'de temelini attığı Bandırma'daki doğalgaz çevrim santralını bir an önce devreye sokmak için yöneticileriyle pazarlığa oturdu. Santralı yerinde tetkik etmek için önceki gün gazetecilerle birlikte Bandırma'ya giden Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Holding CEO'su Ahmet Dördüncü, santralda üretimin başlama tarihini 2 gün erkene aldırdı.





"Bana ilk elektriğin ne zaman üretileceğini söyleyin" diyen Sabancı, EnerjiSA Projeler Müdürü Veli Balat'tan "Ağustos 2010" cevabını aldı. "Ağustos 31 gün, ağustosun kaçı" diye soran Sabancı, bu kez "1 Ağustos" cevabıyla karşılaşınca devreye giren Sabancı Holding CEO'su Ahmet Dördüncü, "Hayır 30 Temmuz 2010'da hazır olmasını istiyoruz" dedi. Veli Balat da 30 Temmuz 2010 için söz verdi.





Veli Balat'ın verdiği bu söz EnerjiSA'nın cirosuna artı 4 milyon euro olarak geçecek. Güler Sabancı, Bandırma'da 660 milyon euro yatırımla hayata geçirilecek Bandırma Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı projesinin zamanında start alması durumunda bunun kendilerine güven vereceğini belirterek, "Bununla EnerjiSA ekibi reşit olacak, rüştünü ispat edecek" dedi.





Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Dördüncü de Bandırma Santralı'nın 2010 yılında devreye girmesiyle Sabancı Holding'in Türkiye'de önemli bir gaz oyuncusu haline geleceğini vurguladı.

700 milyon euro ciro hedefliyor





Tek kombine çevrim olarak Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük santralı olma özelliğini taşıyacak olan Bandırma Doğalgaz Çevrim Santralı, yıllık 920 megavat elektrik üreterek 700 milyon euroluk ciro elde edecek. Santralın günlük cirosu yaklaşık 2 milyon euro olacak. Açılış iki gün erken olacağı için bu da EnerjiSA'nın cirosuna 4 milyon euro artı olarak yansıyacak.





Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Selahattin Hakman'ın verdiği bilgiye göre, makine ve ekipman maliyeti 500 milyon euro olan santral için EnerjiSA'nın yaptığı toplam yatırım 660 milyon euro. Bu maliyetin içinde yol, altyapı çalışmaları, arsa ve kredi faizi de yer alıyor. Santral aynı zamanda "en verimli santral" unvanına kavuşacak. Diğer doğalgaz çevrim santrallarında 100 birim doğalgazın elektriğe dönme oranı en yüksek yüzde 52.5 iken, Bandırma'da bu oran yüzde 59, hatta yüzde 61'i bulacak. EnerjiSA elde edeceği bu verimlilik sayesinde elektriği diğer santrallara göre yüzde 10 daha ucuza üretme şansına sahip olacak. Bu santralda üretilen elektrik Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 2,5'ini karşılayacak ve Sabancı Holding bu yatırımla enerjideki "önemli oyunculardan biri" olma özelliğini de sürdürecek. 2015'e kadar 5 bin megavat elektrik üretim kapasitesine sahip olacak EnerjiSA'nın hedefi, pazardan yüzde 10 pay almak.

7 HES projesi sürdürüyor





Şu anda 450 megavatlık elektrik üreten EnerjiSA, 7 tane HES projesini sürdürüyor. Tufanbeyli'de termik, Çanakkale'de ise RES yatırımı olan EnerjiSA, 2012 sonunda 2 bin megavatlık üretime ulaşacak. 2015'te ise üretim 5 bin megavata çıkacak. EnerjiSA'nın, enerjide Verbund ile yüzde 50-50 ortaklığı bulunuyor. Bu yatırımlarla enerjinin Sabancı Holding içindeki ağırlığı yüzde 15-20'ye çıkacak.





Ayrıca Başkent Dağıtım ihalesini alan EnerjiSA, şu anda 3 milyon aboneye ulaşıyor. Sabancı Holding, önümüzdeki günlerde çıkılacak ihalelerde ise 3 milyon aboneye daha ulaşmayı hedefliyor. Hakman ise Bursa-Bilecik-Çanakkale'yi kapsayan Uludağ Dağıtım ihalesi ile ilgilendiklerini belirtiyor. Sabancı Grubu'nun enerjide liderliği hedeflediğini vurgulayan Hakman, bir soru üzerine, grubun nükleer enerjiyle de ilgilendiğini, ancak bu şartlarda ihaleye girilse bile çok yüksek fiyatlar verilecek olması, yani mevcut şartlar nedeniyle nükleer santral ihalesine girmediğini anlattı. Selahattin Hakman, "Nükleer santralla ilgili yasada birtakım değişiklikler olabilir. Eğer olursa o zaman şartları değerlendirir, ona göre karar veririz" dedi.