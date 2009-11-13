EnerjiSA erken açılışla 4 milyon euro kazanacak

EnerjiSA'nın 1 Ağustos'ta
üretime başlaması planlanan Bandırma'daki doğalgaz çevrim santralı,
Sabancı Holding Başkanı Güler Sabancı'nın isteği ile 2 gün erken
devreye girecek. Günlük cirosu 2 milyon euro olan santral erken
açılışla EnerjiSA'ya 4 milyon euro kazandıracak.
EnerjiSA, 22 Ekim 2008'de temelini
attığı Bandırma'daki doğalgaz çevrim santralını bir an önce devreye
sokmak için yöneticileriyle pazarlığa oturdu. Santralı yerinde tetkik
etmek için önceki gün gazetecilerle birlikte Bandırma'ya giden Sabancı
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Holding CEO'su
Ahmet Dördüncü, santralda üretimin başlama tarihini 2 gün erkene
aldırdı.
"Bana ilk elektriğin ne zaman
üretileceğini söyleyin" diyen Sabancı, EnerjiSA Projeler Müdürü Veli
Balat'tan "Ağustos 2010" cevabını aldı. "Ağustos 31 gün, ağustosun
kaçı" diye soran Sabancı, bu kez "1 Ağustos" cevabıyla karşılaşınca
devreye giren Sabancı Holding CEO'su Ahmet Dördüncü, "Hayır 30 Temmuz
2010'da hazır olmasını istiyoruz" dedi. Veli Balat da 30 Temmuz 2010
için söz verdi.
Veli Balat'ın verdiği bu söz
EnerjiSA'nın cirosuna artı 4 milyon euro olarak geçecek. Güler Sabancı,
Bandırma'da 660 milyon euro yatırımla hayata geçirilecek Bandırma
Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı projesinin zamanında start alması
durumunda bunun kendilerine güven vereceğini belirterek, "Bununla
EnerjiSA ekibi reşit olacak, rüştünü ispat edecek" dedi.
Sabancı Holding Üst Yöneticisi
(CEO) Ahmet Dördüncü de Bandırma Santralı'nın 2010 yılında devreye
girmesiyle Sabancı Holding'in Türkiye'de önemli bir gaz oyuncusu haline
geleceğini vurguladı.
700 milyon euro ciro hedefliyor
Tek kombine çevrim olarak
Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük santralı olma özelliğini taşıyacak
olan Bandırma Doğalgaz Çevrim Santralı, yıllık 920 megavat elektrik
üreterek 700 milyon euroluk ciro elde edecek. Santralın günlük cirosu
yaklaşık 2 milyon euro olacak. Açılış iki gün erken olacağı için bu da
EnerjiSA'nın cirosuna 4 milyon euro artı olarak yansıyacak.
Sabancı Holding Enerji Grubu
Başkanı Selahattin Hakman'ın verdiği bilgiye göre, makine ve ekipman
maliyeti 500 milyon euro olan santral için EnerjiSA'nın yaptığı toplam
yatırım 660 milyon euro. Bu maliyetin içinde yol, altyapı çalışmaları,
arsa ve kredi faizi de yer alıyor. Santral aynı zamanda "en verimli
santral" unvanına kavuşacak. Diğer doğalgaz çevrim santrallarında 100
birim doğalgazın elektriğe dönme oranı en yüksek yüzde 52.5 iken,
Bandırma'da bu oran yüzde 59, hatta yüzde 61'i bulacak. EnerjiSA elde
edeceği bu verimlilik sayesinde elektriği diğer santrallara göre yüzde
10 daha ucuza üretme şansına sahip olacak. Bu santralda üretilen
elektrik Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 2,5'ini karşılayacak ve Sabancı
Holding bu yatırımla enerjideki "önemli oyunculardan biri" olma
özelliğini de sürdürecek. 2015'e kadar 5 bin megavat elektrik üretim
kapasitesine sahip olacak EnerjiSA'nın hedefi, pazardan yüzde 10 pay
almak.
7 HES projesi sürdürüyor
Şu anda 450 megavatlık elektrik
üreten EnerjiSA, 7 tane HES projesini sürdürüyor. Tufanbeyli'de termik,
Çanakkale'de ise RES yatırımı olan EnerjiSA, 2012 sonunda 2 bin
megavatlık üretime ulaşacak. 2015'te ise üretim 5 bin megavata çıkacak.
EnerjiSA'nın, enerjide Verbund ile yüzde 50-50 ortaklığı bulunuyor. Bu
yatırımlarla enerjinin Sabancı Holding içindeki ağırlığı yüzde 15-20'ye
çıkacak.
Ayrıca Başkent Dağıtım ihalesini
alan EnerjiSA, şu anda 3 milyon aboneye ulaşıyor. Sabancı Holding,
önümüzdeki günlerde çıkılacak ihalelerde ise 3 milyon aboneye daha
ulaşmayı hedefliyor. Hakman ise Bursa-Bilecik-Çanakkale'yi kapsayan
Uludağ Dağıtım ihalesi ile ilgilendiklerini belirtiyor. Sabancı
Grubu'nun enerjide liderliği hedeflediğini vurgulayan Hakman, bir soru
üzerine, grubun nükleer enerjiyle de ilgilendiğini, ancak bu şartlarda
ihaleye girilse bile çok yüksek fiyatlar verilecek olması, yani mevcut
şartlar nedeniyle nükleer santral ihalesine girmediğini anlattı.
Selahattin Hakman, "Nükleer santralla ilgili yasada birtakım
değişiklikler olabilir. Eğer olursa o zaman şartları değerlendirir, ona
göre karar veririz" dedi.
Bandırma santrali Türkiye'nin en büyüğü olacak
-EnerjiSA santral için toplam 660 milyon euro harcadı.
-Yıllık 920 megavat elektrik üreterek 700 milyon euroluk ciro elde edecek.
- Günlük cirosu 2 milyon euroyu bulacak.
-100 birim doğalgazın elektriğe dönme oranı Türkiye'nin en yükseği olacak.
-Bu sayede elektrik diğer santrallara göre yüzde 10 daha ucuza üretilecek.
-Santralda üretilen elektrik Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 2,5'ini karşılayacak.
Deniz suyunun geri dönüşü 10 bin haneyi aydınlatacak
Güler Sabancı ekibine "Bu santrali
kurarken inovasyon anlamında ne yaptınız?" diye sordu. Ekip santralde
soğutma amaçlı kullanılacak deniz suyunun geri dönüşünde bir güç
yaratacağını hesaplayarak doğalgaz santralinin içine bir de HES
kuruyor. Deniz suyunun geri dönüşünde boşa akacak suyun kuvvetinden
yararlanacak bu HES 3 MW gücünde olacak. 3 MW deyip geçmeyin. 10 bin
hanenin elektrik ihtiyacı bu inovatif HES'le karşılanabilir. Güler
Hanım bu projeyi çok beğendi. Zaten ekip bu proje ile Sabancı Grubu
içinde Altın Yaka inovasyon ödülleri yarışmasında finalist olmuş. Jüri
başkanı olan Güler Sabancı, Bandırma ziyaretinde finalistlerden birinin
çalışmasına da bizzat tanıklık etmiş oldu.
Kyoto Protokolü'nde yeniden pazarlık yapılmalı
Türkiye'nin Kyoto Protokolü'ne
doğru bir kararla taraf olduğunu belirten Sabancı Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Güler Sabancı, "Ancak içine girdiğimiz konum bizim için
doğru olan bir yer değil" diye konuştu. Sabancı, Türkiye'nin gelişmiş
değil, gelişmekte olan bir ülke olduğunu belirterek, "Ancak Kyoto'da
biz gelişmiş ülkeler konumunda duruyoruz. Kyoto'da gelişmiş ülke
konumunda yer almak demek, '1990'da saldığın karbon seviyesini baz
alıp, o dönem kadar karbon salımı gerçekleştireceksin' demek. Bunu
Türkiye'ye uyarladığınız zaman, bizim büyümemiz değil, küçülmemiz
gerekiyor" dedi. Kendilerinin bu konuda endişeli olduğunu belirten
Sabancı, "TOBB, TÜSİAD, TİM, sivil toplum örgütleri, basın, kısaca
toplumun her kesimi bu konuda duyarlı olmalı. 10 Aralık'ta Kopenhag'da
yapılacak görüşmelere Türkiye mutlaka bu konulara çalışarak gitmeli ve
biz bu protokolde yeniden pazarlık etmeliyiz" dedi.