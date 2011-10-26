-Enerjide yüzde 73 dışa bağımlıyız KOCAELİ (A.A) - 26.10.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Çevre, Verimlilik ve Teknoloji Dairesi Başkanvekili Ergün Akalan, ''Enerjimizin büyük kısmını ithal ediyoruz, yani yüzde 73 oranında dışa bağımlıyız'' dedi. Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Meclis Toplantısı'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanvekili Ergün Akalan ise Türkiye'nin enerji ihtiyacı hızla artan ülkeler arasında olduğunu söyledi. Akalan, dünyada ortalama elektrik tüketimi yüzde 2,2 ile 2,4 oranında artarken, Türkiye'de geçen yıl enerji ihtiyacı yıl 194 milyar kilowatt/saatten 210 milyar kilowatt/saatlere çıktığına dikkati çekti. Bunun da yüzde 8 artışa tekabül ettiğini ifade eden Akalan, ''Ülkemizin özellikle elektrik enerjisi ihtiyacı hızla artmakta. Bu artış da elektriğe yapılan zamma tabi ki bahane olmamalı. Birinci derecede enerji arzının sağlanması ve enerjiyi yeterli kalitede ama düşük maliyetle tüketiciye ulaştırmak istiyoruz'' diye konuştu. Bu kapsamda geçen yıl yaklaşık 5 bin 200 megavat civarında bir enerji üretim santralinin sisteme dahil edildiğine dikkati çeken Akalan, ''Bu çok ciddi bir güç artışı. 50 bin megavatlara ulaştık. Enerjimizin büyük kısmını ithal ediyoruz, yani yüzde 73 oranında dışa bağımlıyız. Bu oranı azaltmamız mümkün görünmüyor. Çünkü özellikle fosil kaynaklarda tamamen dışa bağımlıyız'' şeklinde konuştu. Ülkenin ana hedefleri arasında yenilenebilir enerji kaynakların kullanımını arttırmak olduğunu belirten Akalan, 2000 yılında 10 bin megavat olan hidroelektrik santral kapasitesinin 17 bin megavata ulaştığını kaydetti. Rüzgar santrallerinin hızlı bir şekilde devreye girdiğine dikkati çeken Akalan, şöyle devam etti: ''2023 yılına kadar 20 bin megavat rüzgar santralinin lisanslanması, devreye girmesi planlanıyor. Daha önce ihalesi yapılmış olanların lisansları tamamlanmak üzere. Bunlar bittikten sonra tekrar yeni lisanslar verilecek. Diğer taraftan ülkemiz jeotermal konusunda miktar olarak birinci sırada görülüyor ancak sıcaklığı düşük olduğu için elektrik üretimi çok fazla mümkün değil. 600 megavatlarda toplam jeotermal potansiyeli... Büyük oranda kömür potansiyelimiz var. Japonya ve Kore gibi ülkeler de enerjide dışa bağımlı. Ancak enerjideki dışa bağımlılıklarından kaynaklanan ekonomik kayıplarını başka bir alana yönlendirerek, örneğin enerji teknolojileri üreterek ekonomik kayıplarını gideriyorlar. Dünyayı enerji teknolojileri konusunda, nükleer santraller konusunda kendine bağımlı hale getirerek çok daha fazlasını kazanıyorlar. Dünyada 2035 yılına kadar yapılan projeksiyonlarda enerji ekipmanlarına yaklaşık 33 trilyon dolarlık para harcanacağı söyleniyor. İzmit'te sanayi ve imalat sektörü var, bu enerji ekipmanlarının üretimi açısından bir fırsat.'' Gelecekte çıkacak fırsatlara göre adımların atılması gerektiğini ifade eden Akalan, ''Rüzgar enerjisi konusunda biraz daha hızlı, radikal adımlar atmamız gerekiyor. Teknoloji konusunda geciktiğimizi düşünüyorum. Teknoloji konusunda daha önce destekler verseydik şu an dışa daha az bağımlı olurduk'' dedi. Ergün Akalan, bir sanayicinin elektrik faturalarındaki TRT payına ilişkin tepkisi üzerine, ''TRT payı, çok önceden çıkmış mevzuatta yer alan bir konu. Bu mevzuat kaldırılırsa bizim açımızdan da iyi olur. Hatta TRT'ye giden yüzde 2'lik pay enerji teknolojileri için bir fona aktarılırsa geri dönüşü çok daha fazla olacaktır'' diye konuştu.