T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Enerjide yeni umut "yerli kömür" ANKARA (A.A)

13 Kasım 2011 12:36

-Enerjide yeni umut "yerli kömür" ANKARA (A.A) - 13.11.2011 - Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için yollar aranırken, yerli ve ucuz bir enerji kaynağı olan linyitten elektrik üretiminin artırılması için düğmeye basıldı. Yerli linyitin elektrik üretimindeki payının artırılması çalışmaları çerçevesinde, ilk aşamada linyitte 7 bin Megavat (MW) düzeyinde bir termik potansiyelin özel sektöre ihale edilmesi planlanıyor. Bu çerçevede, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) yatırım modelinin geliştirilmesi için uluslararası bir danışmak firma ile çalışırken, Enerji Bakanlığı da özel sektörün görüşlerini almaya başladı. Yatırım modelleri arasında, ''yap-işlet, yap-işlet-devret, rödovans (maden ocaklarının işletilmesinin kiraya verilmesi) ve kamu ortaklığı'' modelleri üzerinde tartışılmaya başlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilisi, söz konusu modeller arasında en fazla ''yap-işlet'' modelinin öne çıktığını belirtirken, ''Yatırım yapacak firmaların hangi ortamda ve hangi modelle bu yatırımları en hızlı şekilde gerçekleştirme imkanları var, onları öğreniyoruz'' dedi. Yetkili, 2-3 ay içerisinde ihale aşamasına gelineceğini, yatırımların da en az 3-4 yıl zaman alacağını bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24