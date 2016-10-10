Enerjide Rus-Türk ortaklığı güçleniyor

İstanbul’da düzenlenen 23’üncü Dünya Enerji Kongresi’nde bir konuşma yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insanlığın yeşil enerjiye doğru gittiğini kayderek "Yenilenebilir enerjiye talep hızla artıyor. Özellikle sıvılaştırılmış enerjide üretiminin artırılması doğalgaz konusunda küresel anlama gelmektedir. 10 sene sonra sıvı doğalgaz hacmi borudaki hacmi aşacaktır. Ticaret daha da artacaktır. Yeşil enerjiye doğru gidiyoruz ama petrol ve doğalgaz tüketimi de artmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda petrol harcaması yüzde 26 olacak. Doğalgaz yüzde 24, biyokaynaklar yüzde 10, atom enerji yüzde 10, diğer kaynaklar yüzde 5 olacak" açıklamasını yaptı.

Zirveye hazırlık çerçevesinde Türk Akımı'nı da ele aldıklarını kaydeden Putin, şu anda ikinci proje konusunda da çalıştıklarını dile getirdi. Sibirya'nın doğusundan doğal gaz boru hattı üzerinde çalıştıklarını ifade eden Putin "Çin, Japonya ve Hindistan'a da ihracata devam edeceğiz. Sayın Erdoğan ve diğer ortaklarımızla Türk Akımı projesini de gerçekleştirmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Putin, Türkiye'nin şu anda zor dönemlerden geçtiğini de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Rusya ile Türk Akımı projesinde çalışmaların devam ettiğine dikkat çekerek aynı zamanda Akkuyu Nükleer Santral Anlaşması yaptıklarını, üçüncü nükleer enerji santral projesini de hayata geçirmenin arayışı içinde olduklarını ifade etti. Doğu Akdeniz gazının da kendileri için bir alternatif haline geldiğini dile getiren Erdoğan, "Hedefimiz toplam içinde nükleer enerjiyi yüzde 10’a çıkartmak. Rüzgar güneş ve hidrolik kaynakların enerji sepetindeki payını yüzde 30’a çıkartmak için çalışıyoruz" dedi.

“Nükleer enerjiye olan ihtiyaç devam ediyor”

Kongre'deki açılış konuşmasında nükleer enerjiye olan ihtiyacın devam ettiğini kaydeden Başbakan Binali Yıldırım ise "Genel eğilim nükleer enerjiye yatırım yapmayı sürdürmek tarafındadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2 nükleer projesinin bulunduğunu kaydeden Yıldırım, "Yeni nükleer güç santrali gündemdedir. Enerji olmadan kalkınmadan, eğitimden, ısınmadan bahsedemeyiz” şeklinde konuştu.

Fosil yakıtların önemine de dikkat çeken Yıldırım, "Fosil yakıtların makul fiyatlarla kesintisiz akışının enerji güvenliğinin ana hedefi olacağını bilmeliyiz. Ortadoğu, Rusya, Orta Asya'da da önemini koruyacaktır” dedi.

"İthalat bağımlılığı yüzde 72”

Türkiye'nin enerjide ithalata bağımlılığının hala yüzde 72 seviyesinde olduğunu kaydeden Binali Yıldırım, "OECD ülkeleri içinde geçtiğimiz 10 yıl içinde enerji talep artışının en hızlı geliştiği ülke Türkiye'dir. Çin'den sonra 2. ülkeyiz. 3 katı hızla artan enerji ihtiyacımız şu anki kapasitemizin 2 katı olacaktır. Sürdürülebilir, kapsayıcı, kararlılıkla katkı sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yenilenebilir enerjilerin yükselen eğiliminin de yakından izlendiğini söyleyen Yıldırım, "Yenilenebilir enerji kapasitesi toplam yüzde 30'a ulaştı” dedi.

Yıldırım, Mavi Akım'dan sonra Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı projesinin de süratle hayata geçirilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Başbakan Yıldırım, "Güney gaz koridorunun bel kemiğini TANAP tesis edecektir” ifadelerini kullandı.

Açılışta Yıldırım ve Putin'in yanı sıra, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hazır bulundu.

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DW/BS/SSB/HS