Enerjide e-imza dönemi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), e-imza uygulamasına dönük çalışmalarında son aşamaya geldi.



Enerji sektörünün içine aldığı geniş kapsam ve hacim noktasında bir ilk özelliği taşıyan e-imza uygulaması, petrol piyasasına dönük işlemlerin ardından yıl başından itibaren doğal gaz, elektrik gibi diğer piyasaların işlemlerinde de uygulamaya geçecek.



E-imza kullanımına geçiş ile birlikte artık lisans sahiplerinin bildirimlerini sisteme yapmaları kanunen yeterli olacak. Bunun yanı sıra kurumun sistemine e-imza aynı zamanda kimlik denetimi amaçlı da kullanılacağı için sistem girişleri ve işlemler daha güvenli olacak.



Buna göre EPDK açısından gelen evrak ve arşiv yükü kalkacak, ayrıca sistemde yapılan giriş ve bildirim işlemleri “inkar edilemez” olacak.



Piyasa oyuncuları açısından ise hem yaptıkları işlemler daha güvenli hale gelmiş olacak hem de kağıt ortamında bildirim yapma prosedürü ortadan kalktığı için işlemlerini daha hızlı yapabilme imkanı sağlanacak.



Kuruma ulaşacak elektronik imzalı bildirimler de uzun yıllar boyunca tekrar bir arşivleme işlemine gerek kalmadan saklanabilecek.



Buna göre EPDK'nın uygulaması ilk defa zorunlu olarak çok sayıda tüzel veya gerçek kişinin e-imza ile işlemlerini dilerlerse akıllı kart ile dilerlerse de mobil imza ile yapabilecekleri bir uygulama olacak.



Elektronik imza kullanımına geçmek için sistem kullanıcılarının öncelikle nitelikli elektronik sertifikalarını temin etmeleri gerekirken, bu nedenle kurumun bildirim sistemlerini kullanacak olan personel, sertifika teminleri için Başbakanlık genelgesi ile yetkilendirilmiş olan TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezine başvuruda bulundu.



Sistemi kullanan lisans sahipleri ise nitelikli elektronik sertifikalarını akıllı kartlara yerleştirilmiş ve kart okuyucu cihazları ile okunabilir biçimde veya mobil imza olarak cep telefonu SIM kartlarına yerleştirilmiş biçimde edinebilecekler. Bu nedenle, e-imza kullanımına geçilecek olan tarihten bir süre önce lisans sahiplerine tebligat yapılacak ve kurumun web sitesinde duyuru yapılacak



E-imza ve uygulamaları



Kanuna göre elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğuran, elle atılan imza ile aynı ispat gücüne haiz, elektronik veriler üzerine nitelikli elektronik sertifikalar kullanılarak eklenen başka bir elektronik veri olarak tanımlanıyor. Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik verilerin senet hükmünde olması ve bu verilerin aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılması Kanunun hukuki açıdan getirmiş olduğu en önemli yeniliklerden sayılıyor.



E-imza uygulamaları diğer kamu kurumlarında özellikle Kurum içi uygulamalarda genellikle kurumların belge yönetim sistemlerinde yoğun olarak kullanılıyor. Ancak Kurum dışı uygulamalar söz konusu olduğunda daha çok e-devlet uygulamalarında kullanım gerçekleşiyor.



Bir takım belediyeler de internet üzerinden vatandaşlara sundukları hizmetler için başvuruları e-imza kullanarak elektronik ortamda gerçekleştiriyor.



Kamu kurumlarında örneğin Türk Patent Enstitüsünün patent başvurularının elektronik ortamda alınması, Gümrük Müsteşarlığının gümrük beyannamelerinin, Adalet Bakanlığının Ulusal Yargı Ağı Projesinde vatandaşa sunulan dava açma gibi hizmetlerin internet üzerinden gerçekleştirilmesi, Türksat Anonim Şirketinin e-devlet kapısı projesi içerisindeki işlemler, Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığının elektronik ortamda tahakkuk, tahsilat, borç işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi kurum dışı e-imza uygulamaları bulunuyor.



