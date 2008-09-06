Enerjide dışa bağımlılığımız artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye Ocak-Temmuz döneminde ithalatta en büyük faturayı 29 milyar 434 milyon dolarla "mineral yakıtlar ve yağlar" ithalatına ödedi. Söz konusu faslın ithalatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67.4'lük artış yaşandı. İthalat tutarında ikinci sırayı 15.3 milyar dolarla yüzde 67.6 artış gösteren Demir Çelik alırken, üçüncü sırada 14.4 milyar dolarla yüzde 17.9 artış gösteren kazanlar, makineler, mekanik cihazlar yer aldı.

İthalat tutarında bu faslı 8.6 milyar dolarla elektrikli makine ve cihazlar, 8.2 milyar dolarla kara taşıtları, 6.1 milyar dolarla plastikler ve mamulleri, 3 milyar dolarla inciler kıymetli taşlar ve metal paralar izledi. Ayrıca organik kimyasal ürünler, eczacılık ürünleri, bakır ve bakırdan eşyalarda ithalat tutarına göre ilk 10 içinde yer aldı.

Sakatat ithalatında yüzde 774’lük artış

Türkiye'nin et ve yenilen sakatat ithalatı yılın ilk yedi ayında yüzde 774'lük rekor artışla 215 milyon dolara ulaştı. Rekor fiyat artışlarıyla gündem oluşturan hububatta da ithalat yüzde 128.2'lik artışla 1.4 milyar dolara çıktı.

Ocak-Temmuz döneminde et ve yenilen sakatat ithalatında büyük artış yaşanırken, bu fasılda ihracat da yüzde 75.6 artarak 40.7 milyon dolar oldu. Anılan dönemde fiyat artışlarıyla son dönemlerde dikkat çeken hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağların ithalatı yüzde 162.8'lik artışla 1.1 milyar milyon dolara çıkarken, bu fasılda ihracat ise yüzde 72.8 artarak 375.1 milyon dolar oldu. İthalat artış oranında hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağları canlı hayvanlar izledi. Canlı hayvanlar yüzde 162.6'lık artışla 28.9 milyon dolara çıkarken, bu faslın ihracatı sadece yüzde 4'lük artış yakaladı.

İthalat artış oranında canlı hayvanları yüzde 154.3'le et, balık ve yumuşakçalar, yüzde 128.2'yle hububat, yüzde 126.5'le sebzeler, yüzde 109.2 ile demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler, yüzde 96.8'le şemsiyeler bastonlar kamçılar, yüzde 93.3'le yağlı tohum ve meyveler izledi.