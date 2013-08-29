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Ekonomi

Yıldız: 'Petrol maliyetimiz şimdiden 300 milyon dolar arttı'

Enerji Bakanı Taner Yıldız, enerjide son bir ayda 300 milyon dolarlık ek maliyet oluştuğunu söyledi

29 Ağustos 2013 18:05

Mısır'daki gerilimin ardından, Suriye'ye dönük olası müdahale ile petrol fiyatları son ayların en yüksek seviyesini görürken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ortadoğu'daki gergin ortam Türkiye'nin enerji maliyetlerini artırdığını ve petrol fiyatlarının 113 doları aşmasıyla Türkiye'nin enerji maliyetlerinde 300 milyon dolarlık yük oluştuğunu söyledi.
Yıldız, Ankara'da yeni keşfedilen jeotermal kaynakların açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Ham petrolün varil fiyatı 103 dolardı, şimdi 113 doları geçti. Döviz ile alıp TL ile satıyoruz. Mısır'a uzak deyip geçmeyin. Mısır olayları nedeniyle petrol fiyatlarındaki artıştan dolayı Türkiye'nin enerji maliyetlerinde 300 milyon dolarlık yük oluştu" dedi.
Mısır'da başlayan gerilimin ardından, ABD öncülüğünde Suriye'ye karşı gerçekleştirilebilecek olası müdahaleyle ilgili endişelerle petrol fiyatları son ayların en yüksek seviyelerini gördü.
Yıldız, yapılan her yatırımın ithalatı azaltması açısından önemli olduğunu da belirtti.

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