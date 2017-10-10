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Spor

'Enerji Zirvesi Golf Turnuvası' sona erdi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Enerji Zirvesi Golf Turnuvası gala gecesi ve ödül töreniyle sona erdi

10 Ekim 2017 13:25

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde düzenlenen Enerji Zirvesi Golf Turnuvası gala gecesi ve ödül töreniyle sona erdi.
Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf & SPA Resort Otel\'de düzenlenen 8\'inci Türkiye Enerji Zirvesi öncesinde dün enerji sektörü temsilcilerinin katılımıyla golf turnuvası yapıldı. Bir gün süren turnuvanın akşamında gala ve ödül töreni yapıldı. OPET ve Regnum Carya Otel Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, eşi Nurten Öztürk, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir\'in de bulunduğu iş dünyasından oluşan 22 amatör golfçünün katıldığı turnuvada Başak Ünal birinci oldu. Emin Caner ikinci, Özgür Cem Can üçüncü, Fikret Öztürk dördüncü oldu. Nurten Öztürk ve Nihat Özdemir ise beşinciliği paylaştı. Dereceye girenlere plaketlerini Enerji Yayın Grubu Başkanı Sertaç Komsuoğlu verdi.
Sertaç Komsuoğlu, \"Türkiye Enerji Zirvesi, Türkiye\'nin büyük enerji ailesinin buluşmasıdır. Bu yıl zirvenin ilk gününe Enerji Zirvesi Golf Turnuvası ile başladık. Güzel bir rekabet vardı. Sonuçta bir kişi kazanıyor. İlk 5\'e girenlere ödül vereceğiz\" dedi.

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