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Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız:

05 Ocak 2012 14:09

-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız: -''2011 yılında Türkiye genelinde 2 milyon 50 bin aileye yaklaşık 2,3 milyon ton kömür yardımı yapıldı'' -''2012 yılı için yaklaşık 2,4 milyon ton kömür talep edildi'' (fotoğraflı) ANKARA (A.A) - 05.01.2012 - Leyla Ataman Özel - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 2011 yılında Türkiye genelinde 2 milyon 50 bin aileye yaklaşık 2,3 milyon ton kömür yardımı yapıldığını, 2012 yılında da 2,4 milyon ton kömür yardımı yapılacağını açıkladı. AA muhabirine yaptığı açıklamada kömür yardımlarına ilişkin bilgi veren Bakan Yıldız, 2011 yılı için planlanan kömür yardımının yüzde 97 civarında tamamlandığını, kalan yüzde 3'lük bölümün de 2 hafta içerisinde tamamlanacağını kaydetti. 2011 yılında Türkiye genelinde 81 il ve ilçede valilikler ve kaymakamlıklar tarafından ihtiyacı olan aileler için talep edilen kömürlerin tamamının gönderildiğini belirten Yıldız, ''2 milyon 50 bin fakir aileye, yaklaşık 2,3 milyon ton kömür yardımı yapıldı'' dedi. Bakan Yıldız, geçen yıl en fazla kömür yardımı alan illerin sırasıyla Van, İstanbul ve Ağrı olduğunu belirtirken, Van'a 200 bin tonun üzerinde kömür gönderildiğini dile getirdi. -2012 yardımı daha erken yapılacak 2012 yılı için de yaklaşık 2,4 milyon ton civarında kömür talep edildiğini belirten Enerji Bakanı, kömür yardımını Bakanlar Kurulu'na daha önce sunulacağını ve sevkiyatların da daha erken başlayacağını bildirdi. Yıldız, ''Bu yıl talimat verdim, 11'inci ayın sonuna kadar bütün sevkıyatlar yapılmış olacak. Kim ne kadar (ağustos ayında kömür yardımı yapılır mı, temmuz ayında dağıtılır mı) dese de biz bunu dağıtacağız. Kış aylarında herhangi bir aksaklık olmayacak'' dedi. Bu arada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) kreş ve anaokulu çocuklarının, Ardahan, Erzurum, Mardin ve Diyarbakır'daki 4 kardeş okuluna giysi, oyuncak ve kitap yardımı nedeniyle düzenlenen törene katıldı. TEDAŞ kreşinde gerçekleştirilen törende çocuklarla sohbet eden Yıldız, çocuklara küçük yaşlardan itibaren yardım ve cömertlik kavramlarını öğretmenin ve çocukları bu konularda bilinçlendirmenin çok önemli olduğunu kaydetti ve yardıma öncülük edenlere teşekkür etti. (LEY-NİF)

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