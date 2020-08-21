Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Keşfedilen gazın ekonomik değerinin 65 milyar dolar olacağını söyleyebiliriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük rezerv hakkında, "Bu gazın ekonomik değerinin 65 milyar dolar olacağını söyleyebiliriz. Yeni kaynak bulamazsak bile bu gaz 7-8 yıllık ihtiyacı karşılar” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi" diyerek, 320 milyar metreküp doğal gaz keşfedilmesini duyurmasının ardında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Dönmez, "Bundan sonra sondaj ve sismik çalışmalara kendi imkanlarımızla devam edeceğiz. Kıyıya boru hattı çekimi bir defa yapılacak bir iş. Muhtemelen ihale etmek suretiyle uluslararası ölçekte yapılacak. Onun dışında işletme tamamen Türkiye Petrolleri üzerinden olacak” açıklaması yaptı.

Bakan Dönmez, "14 ay önce bu bölgede sismik araştırma çalışmalarına başladık. 2100 metre civarında bir deniz derinliği var bu bölgede. 1400 metrelik kazıdan sonra 2 adet gaz akışları gelmeye başladı. Yeni kaynak bulamazsak bile bu gaz 7-8 yıllık ihtiyacı karşılar. Geriye dönük hesaplandığında gazın değeri 65 milyar dolar. Kaynaktan evdeki ocağa kadar yerli ve milli imkanlarla bu süreci yönetecek güce sahibiz. Doğu Akdeniz’de Rum yönetiminin ne dediğine bakmaksızın hakkımız olan yerlerde aramalarımızı yapıyoruz" açıklamasını kullandı.