Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez’den nükleer enerji açıklaması

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in nükleer enerjiye ilişkin kendisine yaptığı açıklamaları aktardı. Akkuyu’daki nükleer santralin bu yıl sonunda, en geç 2023’te ilk ünitesinin devreye alınacağını ifade eden Dönmez, bugünün piyasa koşullarında nükleerin fiyatının başlangıçta yüksek olduğunu ancak 80 yıllık yatırım olarak bakılması gerektiğini söyledi. Dönmez, “15 yıl pahalı 65 yıl ucuz diye düşünmek lazım” dedi.

Altaylı, yazısının “Kömür out, nükleer in mi?” başlıklı bölümünde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in görüşlerine yer verdi. Altaylı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Mesela Akkuyu’daki nükleer santraldeki gecikmeyi sordum. Bu yıl sonunda, en geç 2023’te Akkuyu Nükleer Enerji Santralinin ilk ünitesinin devreye alınacağını söyledi. Sonra da 3 yıl içinde diğer ünitelerin devreye gireceğini belirtti.

“Arz fazlası olmayacak mı?” diye sordum. “Olmaz. Çünkü biz de bir yandan büyüyoruz. Talebimiz artıyor” dedi. Büyümesek bile en azından doğalgaz çevrim santrallerine bağımlılığımız azalacaktı.

“Bugünün piyasa koşullarında nükleerin fiyatı yüksek olmayacak mı?” dedim. “Haklısınız başlangıçta biraz yüksek ama buna 60 yıllık hatta 80 yıllık yatırım olarak bakmak lazım. İlk 15 yılda yüksek gibi görünen fiyat sonrasında o kadar hızlı düşüyor ki, kullanım ömründeki fiyat ortalaması çok çok düşük olacak. 15 yıl pahalı 65 yıl ucuz diye düşünmek lazım” dedi. “Nükleerden vazgeçtiğini açıklayan ülkeler bile yeniden nükleere dönmeyi planlıyor çünkü karbon salınımının sonuçları ortada. Bunu kısmanın başka yolu da şimdilik görünmüyor” dedi. Bundan böyle gelişmiş ülkelerin kömürden kaçınacaklarını, mevcut kömür santralleri ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra yeni kömür santrali yapılmayacağını anlattı.

“Türkiye’de de kömürden vaz mı geçiyoruz” diye sordum. Tam olarak vazgeçilmese de ağırlığının azalacağını anladım. Oysa yakın zamana kadar kömüre yatırım konusunda oldukça hevesli görünen bir Bakanlık vardı. Şaşırdım.

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