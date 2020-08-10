Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: BOREL'den sonra yüzey dezenfektanı BORTAM'ın üretimine başlıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor madenin de içinde olduğu ortam ve yüzey dezenfektanı BORTAM'ın Ar-Ge sürecinin tamamlanarak seri üretime başlandığını açıkladı.

Bakan Dönmez, yaptığı açıklamada, BORTAM'ın aerosol formda üretileceğini bildirdi.



Dönmez, "Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında BOREL'in geçtiğimiz aylarda Ar-Ge sürecini tamamlayarak seri üretimine başladık. Dezenfektan ihtiyacını yerli ve milli imkanlarla hızlı bir şekilde karşıladık. El hijyeni sağlayan BOREL'den sonra, şimdi de ortam ve yüzey dezenfektanı BORTAM'ın üretimine başlıyoruz. Aerosol formda üretilecek olan BORTAM, ortamdaki bakteri ve virüsleri yok ederek ortamı sterilize edecek. Yeni normal dönemde kalabalık ortamlarda, toplu taşıma araçlarında, iş yerlerinde, okul ve evlerimizde rahatlıkla kullanabileceğiz. İnsan sağlığına zararı olmayan, hijyenik bir ürün" dedi.

"Yeni Bor içerikli ürünler yolda"

Bakan Dönmez, ayrıca bor içerikli yeni ürünlerin de yıl sonunda tanıtımını gerçekleştireceklerini belirtti. Dönmez, "Yıl sonunda bor madeninden üretilen, mutfaklarda kullanılacak hijyen ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturacağız. Ülkemizin kaynaklarını en verimli şekilde, kaliteden ödün vermeden, emsalleriyle rekabet edecek, ihracatını da yapabilecek kapasitede üreteceğiz" diye konuştu. (DHA)