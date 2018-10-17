Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Avrupa'da en ucuz benzin bizde, elektrik fiyatında en düşük 3. ülkeyiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji ve akaryakıt fiyatlarıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Dönmez, “Türkiye, benzin fiyatlarında Rusya, Belarusve Moldova’nın arkasından Avrupa’da en ucuz benzinin satıldığı ülke. Ankara, kilovatsaat başına 2,1 euro/cent olan gaz bedeli ile 1 Ekim’deki fiyatlarla bile Avrupa’nın en ucuz gaz satışı yapılan başkenti durumunda” dedi.

Dönmez, dün ‘Enerji Tüketici Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, enerji fiyatları için, “Türkiye hâlâ Avrupa’da en düşük üçüncü elektrik fiyatına sahip ülke. Satın alma paritesi ile düzeltme yapılsa da Makedonya, Litvanya, Bulgaristan gibi ülkelerin de altında bir elektrik fiyatına sahibiz. Akaryakıtta da benzer durumlar söz konusu. Türkiye, benzin fiyatlarında Rusya, Belarus ve Moldova’nın arkasından Avrupa’da en ucuz benzinin satıldığı ülke” dedi.

En ucuz gaz Ankara’da

Yılın ilk 10 ayında sadece CİMER’e elektrik ve doğalgaz ile ilgili yaklaşık 34 bin başvuru geldiğini anlatan Dönmez, “Tüketici refahını dengede tutmaya çalışıyoruz. Özellikle Avrupa’da ay ay yayınlanan Avrupa başkentlerdeki elektrik ve gaz konut fiyatlarını istisnasız takip ediyoruz. Ankara, kilovatsaat başına 2.1 euro/cent olan gaz bedeli ile 1 Ekim’deki fiyatlarla bile Avrupa’nın en ucuz gaz satışı yapılan başkenti durumunda” diye konuştu.

Dönmez, sektörü her noktada izlediklerini ve tüketicinin durumunu dikkate aldıklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

“Bu rakamlara itirazlar olabilir. Ama bir ürün piyasa fiyatının altında satılıyorsa talebi artar değil mi? Otomotiv sektörü bu artışı en iyi yansıtan sektörlerin başında geliyor. Son senelerde büyük araç satışları tüm satışların yüzde 20’sine ulaştı. Hepimiz daha büyük arabalara biniyoruz. Türkiye’de akaryakıtın pahalı olduğu 2001 sonrası ilk dönemde, satılan araçların motor hacimleri 1400 cc’ye yakındı. Bugün 1600 cc ve üzeri. Aynı şekilde doğal gazda ılık geçen bir yıla rağmen konut talebi rekor bir rakamla yüzde 15 arttı. Sanayi de ise yüzde 7’lik bir artış oldu. Enerjide talep artışı olduğu ortada.”

Bakan Dönmez, enerji verimliliği konusunda düşüş olduğunu belirterek, “Son bir senedir herhangi bir cihaz alırken verimli olup olmadığına bile bakmıyoruz artık. Bu da enerjiye daha yüksek talep olarak tüketiciye önce zarar veriyor, daha sonra da gelirini düşürüyor” diye konuştu.

‘Habersiz kesinti’den 85 bin şikâyet geldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz da, “Kurum olarak sıkça alınan şikayetler arasında vatandaşların borçları yüzünden elektriklerinin kesilmesi geliyor. Abonelerin zamanında borcunu ödememesi halinde elektriğin kesilmeden önce yazılı bildirim, kısa mesaj ya da e posta yoluyla bildirim yapılmasını zorunlu hale getirdik. Yani gerekli bildirim yapılmadan abonenin elektriğinin kesilmesi mevzuata aykırıdır” dedi. Geçen yıl tüketicilerden elektrikle ilgili 50 bin şikayet aldıklarını anlatan Yılmaz, “2018’in ağustos ayı sonu itibarıyla yapılan şikayet sayısı 35 bin, yani yüzde 80’i yine elektrikle ilgili” diye konuştu.

Doğal gazda bedel uygun

Bakan Dönmez, enerjide verimliliğin önemine dikkat çekerek, “Kombinin ısısını bir derece düşürmekten LED lambalar kullanmaya, otomobilleri daha düşük hızda kullanmaktan adaptörleri prizde bırakmamaya kadar pek çok ufak değişiklikle yılda yüzde 20’lere, 30’lara varan tasarruf imkanlarımız var. Bugün 4 kişilik bir ailenin elektrik faturası, cep telefonları toplam bedelinden, su bedelinden daha düşük. Doğal gazda yazın birçoğunuza 10 lira ile 20 lira arasında fatura geliyor. Kışın 4-5 ayda gelen bedeller alternatif kaynaklara göre o kadar uygun ki ilçelere doğalgaz bağlanması hususunda bakanlığımıza inanılmaz bir talep var.”