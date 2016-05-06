Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: Türkiye'de sistem ve yönetim sorunu var

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, "Türkiye'de rejim sorunu yok. Türkiye'de bir sistem, yönetim sorunu var. Her geçen gün ortaya çıkma riski olacak" dedi.

DHA'nın haberine göre Albayrak “Genç Türkiye Zirvesi: Türkiye'nin Geleceği Bilgi Gençliği" zirvesine katıldı.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan Albayrak, “Yeni Anayasa, istikrar, Türkiye'nin gelecek vizyonu çerçevesinde hızlı, güçlü karar alabilmesi ve Türkiye'nin eski Türkiye iklimine dönmemesi… Yaşayarak tecrübe etmenin çok daha önemli olduğuna inananlardan biri olarak 7 Haziran- 1Kasım aslında eski Türkiye noktasında kısa bir demo gibi bizlere yaşatarak çok önemli bir tecrübe de verdi. 70, 80, 90'larda yaşamış olmaya gerek kalmadan 5 aylık süreç Türkiye'nin ne tür risklerle karşı karşıya olduğunu çok net gösterdi. Bunun için Türkiye'de bir sistem sorununu çözecek bir Anayasa şart. 'Sistem' diyorum, 'rejim' değil. Birilerinin sahte ve manipülatif spekülatif söylemlerini kulak ardı etmeyin. Türkiye'de rejim sorunu yoktur. Türkiye Cumhuriyete temel dayalı, demokratik bir ülkedir, laik bir ülkedir, sosyal bir hukuk devleti. Türkiye'de rejim sorunu yok. Türkiye'de bir sistem, yönetim sorunu var. Her geçen gün ortaya çıkma riski olacak. İstikrarsız bir siyasi iklimin, bir kısım lobilerin elinde siyaseti oyuncak yapıp, istikrarlı, ekonomik ve kültürel iklimi darmadağın edecek bir lüksü yok" dedi.