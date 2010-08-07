-ENERJİ TÜKETİMİNDE TARİHİ REKOR KAYSERİ (A.A) - 07.08.2010- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, elektrik tüketiminde dün tarihi bir rekora ulaşıldığını söyledi. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde belediye tarafından yaptırılan kapalı pazaryeri, park, alışveriş merkezi, tartan pist ve spor sahası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile TBMM Başkanvekili Sadık Yakut tarafından törenle hizmete açıldı. Bakan Yıldız, açılış töreninde yaptığı konuşmada yapılacak referandumun Türkiye'de yeni bir dönemi başlatacağını kaydederek, şunları söyledi: ''Halkın vatandaşın yetkisini kullanabileceği bir döneme girdik. Bu çok çok önemli bir pozisyon. Bizim vatandaşımıza güvenmemiz lazım. Bizim vatandaşımızın ufkuna pozisyonuna güvenmemiz lazım. Onları okumamış diye hakir görenlere itibar etmeyin. Türkiye geleceğine önümüzdeki ay bir damga daha vuracak. Vatandaşın sevgisine güveniyoruz, vatandaşın basiretine güveniyoruz.'' Türkiye'de Elektrik enerjisi tüketiminde dün bir rekorun kırıldığını ifade eden Bakan Yıldız, şöyle devam etti: ''5 ve 6 Ağustos tarihi itibariyle hem sıcakların tesirini gözardı etmeksizin hem de sanayimizde gelinen tüketim noktalarını söyleyerek Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en fazla elektrik tüketiminin olduğu gün, dün yaşadık. 700 milyon kilovatsaat günlük tüketime ulaştık. Dün rekor rakama ulaştık. 700 milyon kilovatsaat günlük tüketime ve yaklaşık 34 bin megavat kurulu güç kapasitesine ulaştık. Bu bir rekordur. Bunu bir sembol olarak söylememiz lazım. Bir simge olarak söylememiz lazım. Türkiye'nin krizden kurtuluşunu, kriz öncesi rakamların çok çok üstüne çıkarak göstermiştir. Bu ölçeğin daha da yürüyerek devam edeceğine inanıyorum. Vatandaşlara da bir mesajım olacak. Kaçak elektrik kullanamayın, kullandığınız elektriğin bedelini ödeyin. Devletin ve kul hakkının olduğunu söylemek istiyorum. Lütfen elektrikleri kullanın ama ücretleri de ödeyin.''