Enerji torba yasasına 'istisna' madde: Kaçak elektrik tesislerine af geldi

Elektrik ve maden başta olmak üzere enerji alanında faaliyet gösteren şirketlere çok sayıda ayrıcalık getiren torba teklife, Genel Kurul’daki görüşmeler sırasında bir ‘istisna’ maddesi eklenerek yeni bir kolaylık daha sağlandı.

Önergeyle lisanssız üretim yapan tesislerin on yıllık sürenin bitiminden itibaren Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek usul ve esaslar kapsamında lisanslı üretim faaliyetine geçmesine imkan sağlandı. Ayrıca lisanssız üretim faaliyetinde bulunan tesislerde üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi de belirlenecek bir fiyatla satılabilecek.

BirGün’den Hüseyin Şimşek imzalı habere göre, AKP’nin enerji politikasının yanlış olduğunu ifade eden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, rekor oranda zarar eden kamu kuruluşlarına değindi.

İktidarın önce bu birimleri düzenlemesi gerektiğini kaydeden Türkkan, “Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019 yılı Kamu İşletmeleri Raporu’na göre BOTAŞ, 2019’da 5 milyar 613 milyon liralık rekor zarara imza atmış. 2017’de 3.3 milyar lira net kar açıklayan BOTAŞ, 2018’de ise 2,5 milyar lira zarar etmiş yani kardan 5 milyar lira geri gitmiş. Ortaya çıkan bu hesaba göre 2019’da net zarar bir önceki yıla göre yüzde 126 artmış gözükmektedir. Bütün bunlar kurumlarımızın nasıl yönetildiğini, daha doğrusu yönetilemediğinin somut ve rakamsal ifadeleridir” dedi.

“Teklif, halk ve çevre sağlığını göz ardı ediyor”

CHP’li Baha Ün de teklife tepki gösterdi. Halkın çıkarlarının önemsenmediğini vurgulayan Ün, düzenlemenin geri çekilmesini isteyerek, “Teklifin halk ve çevre sağlığını göz ardı ettiği, vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm aramaya yönelik olmadığı anlaşılmaktadır. Elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması, rekabet ortamında şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması, kayıp ve kaçakların azaltılması, bölgesel tarifeye geçilmesi ve çapraz sübvansiyonların sona erdirilmesini amaçlayan kanun hükümlerinin şimdiye kadar uygulamaya alınması gerekmekteydi. Bu süreç hep ertelenmiş olup şimdi Meclis’e sunulan kanun teklifiyle de 2025 yılına kadar bir kez daha ertelenmesi istenilmektedir” diye konuştu.