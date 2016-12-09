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Enerji ticaretinde de Türk lirası kullanılacak

Enerji Bakanı Albayrak, "Enerji ticaretinde milli para dönemi başlıyor" dedi

09 Aralık 2016 00:46

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye, özellikle enerji politikalarında yeni dönemde, büyük enerji hacmi oluşturduğu ülkelerle milli parayla ticarete başlıyor." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Bakan Albayrak, "Türkiye olarak biz, hele de enerji alanında son dönemde çok önemli adımlar atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Kapalı kapılar ardından bizi tehdit etmeye çalışsalar da gölgelerden, gölgelerin arkasından kahpece tehditleriyle korkutmaya çalışsalar da Allah'ın izniyle biz hiçbir şeyden korkmayacağız. Gölgelerden havlayanlara değil, o havlayanların ipini elinde tutan kahpelere mesaj vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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