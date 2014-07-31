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Dünya
Deutsche Welle

Enerji silahını çekti

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesine yönelik ekonomik yaptırım kararı üzerine Avrupa'ya karşı kozlarını ortaya koydu. G7 ülkeleri ise yaptırımlarla gözdağı verdi.

31 Temmuz 2014 01:05


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, AB ve ABD'nin ülkesine yönelik ekonomik yaptırımlarına cevabı gecikmedi. Putin, özellikle de Avrupalı tüketicileri ya da çiftçileri etkileyecek kararlar alabileceğinin sinyallerini verdi.

Moskova'daki Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Sorumsuzca atılmış bu adımın', kaçınılmaz şekilde Avrupa enerji piyasasında fiyatların yükselmesine neden olacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca Rusya'da bulunan Avrupalı bankaların da alınacak kararlardan etkileneceğine dikkat çekildi.

Rusya'nın Polonya'dan sebze ve meyve ithalatını 1 Ağustos itibariyle durdurma kararı aldığı bildiriliyor. Rusya, finans, savunma ve enerji sanayine yönelik kararlaştırılan yaptırımların, Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) kurallarına aykırı olduğunu öne sürdü.

G7 ülkelerinden açıklama

G7 ülkeleri de çarşamba akşam saatlerinde yaptıkları bir açıklamada, Ukrayna krizi kapsamında Rusya'ya yaptırımların daha da artırılabileceği uyarısında bulundu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın hâlihazırda yaptırımların kaldırılmasını sağlamak için Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaları sonlandırma imkanı bulunduğuna dikkat çekildi. Moskova'nın politikalarını değiştirememesi durumunda ise bedelini ödeyeceği kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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