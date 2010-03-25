Enerji sıkıntısı Venezuela'da tatil uzattı

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Yüzde 75'lik zam

1 Nisan'da başlayan Paskalya tatili boyunca kamu binaları kapalı kalacak.Chavez, ''Bu kararı tembelliği desteklemek için değil, enerji tasarrufu için aldık'' diyor.BBC Türkçe'nin haberine göre Kuraklık nedeniyle Venezuela'nın en büyük hidroelektrik barajında su rezervi kritik seviyeye indi.Muhalefet, enerji krizine yatırım eksikliği ve kötü yönetimin sebep olduğunu öne sürüyor. İş çevreleri durum bu şekilde sürerse fabrikalarda üretimin azalabileceği uyarısında bulunuyor.Eleştirileri reddeden Cumhurbaşkanı Chavez, muhalefetin elektrik sıkıntısını abarttığını açıkladı. Chavez ayrıca, Eylül ayında planlanan parlamento seçimleri öncesinde, kendisine muhalif çevrelerin ülkenin elektrik şebekesini sabote ederek oy kazanmayı hesapladığını iddia etti.Venezuela cumhurbaşkanı geçen ay imzaladığı bir kararnamede elektrik sıkıntısıyla baş etmek için alınacak acil önlemleri duyurdu.Ayda 500 kilovatın üzerinde elektrik harcayanlar, en az yüzde 10 oranında kesintiye gitmezse, faturalarında yüzde 75'lik bir fiyat zammıyla karşılaşacak.Sanayi kuruluşarına da elektrik tüketimini yüzde 20 indirmeleri ya da yaptırımların uygulanacağı söylendi.Venezuela dünyanın sayılı petrol üreticilerinden biri olmasına karşın enerji ihtiyacının yüzde 70'ini hidroelektrik santrallerinden sağlıyor.