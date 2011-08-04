-ENERJİ SIKINTISI PETROL ÜRETİMİNİ DÜŞÜRDÜ BATMAN (A.A) - 04.08.2011 - Batman'da yaşanan elektrik kesintisi ve voltaj düşüklüğü nedeniyle petrol üretiminde önemli bir azalma olduğu ileri sürüldü. TPAO yetkilileri, yaşanan enerji sıkıntısı nedeniyle Raman sahasında bulunan Reda kuyularında önemli oranda petrol düşüşü görüldüğünü, bu nedenle bazı kuyularda üretimin durdurulduğunu bildirdi. Yetkililer, günlük 26 bin 600 varil olan üretimin elektrik kesintileri nedeniyle 20 bin varile düştüğünü kaydetti. Yaşanan sorun nedeniyle TPAO'nun günlük 6 bin 600 varil zarara uğradığı belirtildi.