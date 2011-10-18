-Enerji sektörü siyasi ilişkileri kaldıramayabilir PARİS (A.A) - 18.10.2011 - Enerji Bakanı Taner Yıldız, Türkiye ile Fransa arasındaki enerji sektörünün, ikili siyasi ilişkileri kaldıramayabileceğini belirtti. Bakan Yıldız, Uluslararası Enerji Ajansı'nın Fukuşima sonrasındaki durumun ele alındığı toplantısı için bulunduğu Fransa'nın başkenti Paris'te, toplantının yanısıra, ikili temaslar yaparak, basın toplantısı düzenledi. Ajans toplantısında ortak bir dil yakalanmaya çalışıldığını belirten Yıldız, sektörün bazı paradokslarının gündeme geldiğini belirtti. Bazı ülkelerin nükleer güç santrallerinden vazgeçmeleri ile ilgili kararlarını ve bunu nasıl ikame edeceklerini gündeme getirdiğini kaydeden Yıldız, ele alınan bir başka konu olan iklim değişikliği hakkında zihinlerin hala karışık olduğunu belirtti. Yıldız, enerji sektöründeki politikaların bazen ulusallaştığını, bu paradoksun mutlaka çözümlenmesi gerektiğini söyleyerek, genel olarak verimli bir toplantı olduğunu kaydetti. Bakan Yıldız, Fransa ile nükleer santral görüşmeleri ile ilgili bir soruya karşılık olarak, "İki ülke arasındaki enerji sektörü, ikili siyasi ilişkileri kaldıramayabilir" diye konuştu.