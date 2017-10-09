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Spor

Enerji sektörü golf turnuvasında buluştu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- TÜRKİYE Enerji Zirvesi kapsamında bu yıl ilki düzenlenen golf turnuvası enerji sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarıyla sektör temsilcilerini buluşturdu

09 Ekim 2017 17:14

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- TÜRKİYE Enerji Zirvesi kapsamında bu yıl ilki düzenlenen golf turnuvası enerji sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarıyla sektör temsilcilerini buluşturdu.
Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf & SPA Resort Otel\'de düzenlenen 8\'inci Türkiye Enerji Zirvesi öncesi golf turnuvası yapıldı. Turnuvaya Nihat Özdemir, Fikret Öztürk, eşi Nurten Öztürk ve Cem Özkök gibi iş dünyasından oluşan 22 amatör golfçü katıldı. Bu yıl ilki düzenlenen turnuva bugün ödül töreniyle tamamlanacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) desteğiyle bu yıl 8\'incisi düzenlenecek Türkiye Enerji Zirvesi, Regnum Carya Golf & SPA Resort Otel\'de gerçekleştirilecek.
10-11 Ekim\'deki Türkiye Enerji Zirvesi kapsamında, alanında uzman kişilerin konuşmacı olarak katılacağı 23 oturum düzenlenecek. Oturumlarda enerji piyasaları tüm yönleriyle görüşülüp yol haritası belirlenecek. Oturumlarda tartışılacak konulardan bazıları şöyle:
Doğu Akdeniz Enerji Jeopolitiği, Orta Doğu Enerji Jeopolitiği, Nükleer Enerji, Doğal Gaz ve Elektrik Piyasaları, Akaryakıt ve LPG Piyasaları, Yenilenebilir Enerji, Enerji Finansmanı, Enerji Sektöründe Dijitalleşme, Su Kaynaklarının Enerjide Sürdürülebilirliği ve Yeni Uygulamalar, Enerji Sektöründe Start Up\'lar ve Yatırımcılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- İşadamlarının golf sahasına gelişi
- Başlama vuruşları
- Turnuvaya katılanlardan detaylar
HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)
FOTOĞRAFLI

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