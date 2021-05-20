Enerji projeleri için acele kamulaştırma kararları

Farklı illerde bazı enerji projeleri nedeniyle acele kamulaştırma kararı alındı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek olan enerji projelerinin yapımında hatların güzergahına isabet eden bazı taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Zonguldak, Kastamonu ve Bartın'da tesis edilecek "Eğerci DM-Yeşilöz Enerji Nakil Hattı", "Saka KÖK-Sivriler KÖK Enerji Nakil Hattı", "Pınarbaşı DM-Muratbaşı KÖK Enerji Nakil Hattı" ve Samat KÖK-Şahin KÖK Enerji Nakil Hattı" ile "Sivriler KÖK-Ayvatlar KÖK Enerji Nakil Hattı", "Hanköy KÖK-Ortaköy KÖK Enerji Nakil Hattı", "Osmaneli Büyükyenice KÖK-Şelçik Enerji Nakil Hattı", "Abdipaşa DM-Ovacuma DM Enerji Nakil Hattı", "Şenpazar DM-Valay KÖK Enerji Nakil Hattı" ve "Uzunöz KÖK-Karadonu Grubu Enerji Nakil Hattı"nın yapımı amacıyla bu hatların güzergahına isabet eden bazı taşınmazların elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyeti şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.