-ENERJİ ÖZELLEŞTİRMELERİ ARENAYA ÇIKIYOR ANKARA (A.A) - 10.10.2010 - Enerji üretim özelleştirmelerinde izlenecek yol haritası ile dağıtım özelleştirmelerinde gelinen aşama düzenlenecek ''Enerji Arenası'' ile masaya yatırılacak. Hamitabad santralıyla başlayacak olan Avrupa'nın en büyük üretim özelleştirme ihalelerindeki takvim ve esaslar ile özel sektörün beklentileri, 14-15 Ekim tarihlerinde İstanbul'da Stratejik Teknik Ekonomik Araştırmalar Merkezi (STEAM) tarafından düzenlenecek Enerji Arenasında ele alınacak. Arena'da toplam 16 bin 211 megavat ile Türkiye'nin kurulu gücünün yüzde 36'sını oluşturan 46 adet elektrik üretim santrallarının nasıl özelleştirileceği, dağıtım özelleştirmelerinde gelinen aşama, finansman, tarife gibi konular yerli ve yabancı katılımcılarla değerlendirilecek. Toplantıların açılışında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, EPDK Başkanı Hasan Köktaş ve Rekabet Kurumu Başkanı Nurettin Kaldırımcı konuşacak. Oturumlarda Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu ile özelleştirmeden sorumlu ilgili grup başkanları yol haritası hakkında bilgi verecek. Toplantıya Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılması bekleniyor. Düzenlenecek panellerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de 6,1 milyar dolarlık elektrik ve doğal gaz dağıtım özelleştirme ihalesini kazanan MMEKA şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kazancı ile Sabancı Enerji CEO'su Selahattin Hakman'ın yanı sıra yerli ve yabancı çok sayıda şirketin üst düzey yöneticisi değerlendirmelerde bulunacak. Konuşmacılar arasında SOCAR Başkanı Rognav Abdullayev ile IFC, EBRD, Garanti Bankası gibi yerli ve yabancı finans kuruluşlarının üst düzey yöneticileri de yer alacak. STEAM tarafından 12'incisi düzenlenen Arenanın bu yılki başlığı ''Enerjide Kabuk Değişimi: Yeni Politikalar, Zihinsel Devrim ve Uluslararası İşbirliği'' olarak belirlendi.