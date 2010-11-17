-ENERJİ İÇECEKLERİ ALKOLİZME ZEMİN HAZIRLAYABİLİYOR WASHİNGTON (A.A) - 17.11.2010 - ABD'de yayımlanan bir araştırmaya göre, en çok gençler tarafından tüketilen enerji içecekleri alkolizme zemin hazırlayabiliyor. Bin öğrenci arasında yapılan araştırma, gençlerin, enerji içeceklerini, enerji takviyesinin yanı sıra uyanık kalma amaçlı içtiklerini gösteriyor. Araştırma, yılda 52 adet veya daha fazla enerji içeceği tüketen öğrencilerin sarhoş olma eğilimi geliştirdiklerini, daha fazla alkol tükettiklerini ve yetişkin yaşta alkol bağımlısı olabildiklerini ortaya koyuyor. "Alcoholism: Clinical and experimental research" adlı dergide 2011 yılında yer alacak olan araştırmaya göre, çok sık enerji içeceği tüketen kişiler, alkolik olabilme riski ile karşı karşıya kalabiliyor. ABD'nin Maryland üniversitesindeki görevli araştırmacılar, "Gençler arasında, yüksek dozda kafein içeren enerji içeceğini alkolle karıştırıp içmek gitgide moda halini alıyor ama alkolle karıştırılmış enerji içeceği, uykusuzluk gibi sorunlara yol açabilir" şeklinde uyarıda bulunuyor. Araştırmacılar, kafein dozu yüksek olan enerji içeceğine alkol karıştırmanın sinir sistemi üzerinde uyarıcı etki yaptığını, böylece sarhoş olduğunu hissetmeyen kişinin içmeye devam ettiğini belirtiyor ve bu durumun araba kazalarına yol açabileceğine işaret ediyor. ABD İlaç ve Gıda Dairesi yetkilileri, bir yıldır yüksek dozda kafein içeren enerji içecekleri konusuna eğildiklerini ve bu tür içeceklerin satışına yeni bir düzenleme getirmek konusunda hızlı bir karar alacaklarını bildirdi.