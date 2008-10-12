Enerji fiyatında şampiyonuz

Türkiye, 2000’den bu yana yaşanan enerji fiyat artışlarına göre Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri içinde açık farkla birinci oldu.



OECD’nin 2000 yılı bazlı endeksine göre Türkiye, ekim ayındaki elektrik ve doğal gaz zamları yansımamış fiyat düzeyine göre bile tüm OECD ülkelerini geride bıraktı. OECD’nin enerji fiyatlarının 2000 yılı düzeyini 100 kabul ederek hazırladığı endekse göre, Türkiye’nin endeks değeri kriz yılları olan 2001 ve 2002’de fırladı. 2001 yılında 192.2, 2002’de 279.9 olan endeks, sonraki yıllarda da artmaya devam etti. Böylece 2003’te 330.9’a, 2004’te 346.5’e, 2005’te 397.5’e ulaşan Türkiye’nin enerji fiyatları endeksi, 2006’da 442.2 ve 2007’de 470 olurken, 2008 yılında elektrik ve doğal gaza yapılan yüklü zamlarla kriz yıllarını aratacak düzeyde artışa sahne oldu. OECD verilerine göre Türkiye’nin enerji fiyatları endeksi Eylül 2008 itibariyle 603.8 değerine ulaştı.

