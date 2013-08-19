Enerji devlerinden Merkel'e tehdit: Türkiye'ye gideriz

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, nükleer enerjiyi gelecek on yıl içinde bitireceği ve 2050 yılında ülkedeki elektriğin yüzde 80’inin yenilenebilir kaynaklardan sağlanacağı şeklindeki kararının yansımaları sürüyor.

Alman enerji şirketi RWE, Almanya’daki altı tesisini kapatıyor. Rakibi E.ON ise hükümetin enerji politikalarındaki değişim nedeniyle tesislerini Türkiye’ye taşımakla tehdit ediyor.

Merkel’in bu kararı Almanya’daki gaz ve kömür kullanılan tesislerin geleceği ile ilgili büyük soru işaretlerine neden oldu.

Ülkenin enerji politikasındaki bu değişim, enerjide pazar liderleri RWE ve E.ON’a da kaybettiriyor. İki enerji firması zarar açıkladı.

RWE’nin Finans Başkanı Bernhard Guenther, “İşletmelerimizin çoğu zarar ediyor” dedi. E.ON CEO’su Johannes Teyssen, tesislerinin çoğunun boşa çalıştığını belirtti.

Teyssen, olası kapatma senaryoları üzerinde dururken, tesislerini halihazırda güçlü varlıkları olan Türkiye’ye taşıyabileceği sinyalini veriyor.