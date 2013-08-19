T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Enerji devlerinden Merkel'e tehdit: Türkiye'ye gideriz

Ülkenin enerji politikasındaki bu değişim, enerjide pazar liderleri RWE ve E.ON’a da kaybettiriyor. İki enerji firması zarar açıkladı

19 Ağustos 2013 13:38

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, nükleer enerjiyi gelecek on yıl içinde bitireceği ve 2050 yılında ülkedeki elektriğin yüzde 80’inin yenilenebilir kaynaklardan sağlanacağı şeklindeki kararının yansımaları sürüyor.

Alman enerji şirketi RWE, Almanya’daki altı tesisini kapatıyor. Rakibi E.ON ise hükümetin enerji politikalarındaki değişim nedeniyle tesislerini Türkiye’ye taşımakla tehdit ediyor.

Merkel’in bu kararı Almanya’daki gaz ve kömür kullanılan tesislerin geleceği ile ilgili büyük soru işaretlerine neden oldu.

Ülkenin enerji politikasındaki bu değişim, enerjide pazar liderleri RWE ve E.ON’a da kaybettiriyor. İki enerji firması zarar açıkladı.

RWE’nin Finans Başkanı Bernhard Guenther, “İşletmelerimizin çoğu zarar ediyor” dedi. E.ON CEO’su Johannes Teyssen, tesislerinin çoğunun boşa çalıştığını belirtti.

Teyssen, olası kapatma senaryoları üzerinde dururken, tesislerini halihazırda güçlü varlıkları olan Türkiye’ye taşıyabileceği sinyalini veriyor.

ETİKETLER

merkelalmanyaenerjinükleertürkiyeekonomiyatırım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24