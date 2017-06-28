Enerji devi Gazprom, Türk piyasasından çekilebilir

Kommersant gazetesi, Gazprom'un Türkiye'nin iç piyasasından tamamen çekilebileceğini iddia etti.

Kommersant gazetesine göre, Gazprom Rus doğalgazının Türkiye'ye ithalatçıları Enerco ve Avrasya'daki yüzde 60'lık kontrol payını yöneten Promak şirketinden çıkmayı planlıyor.



Promak, Gazprom ve Akfel Holding'in 2014 yılında ortak kurulan şirketi. Gazprom şirketin yüzde 40'lık payına sahip.



Daha önce Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev, şirketin diğer Türk aktifi Bosphorus Gas'ı satma planlarından bahsetmişti. Medvedev, Türk piyasasının öngörülemez olduğunu ve liranın değer kaybetmesi yüzünden cazibesini de kaybettiğini belirtti.



Gazetenin kaynakları, Bosphorus'un 2016 yılındaki yaklaşık 100 milyon euroluk kaybının önemli bir faktör olduğuna dikkat çekti.



Açıklamalara şöyle devam edildi: "Gazprom Bosphorus Gas'ın yüzde 71'lik payına sahip. Şirket kendi payını diğer yüzde 29'luk hissenin sahibi Şen Group'a satacak."