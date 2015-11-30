Enerji devi faaliyetlerini durdurdu

Türkiye enerji sektörünün önemli şirketlerinden BİS Enerji faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Gerekçe olarak, sektördeki dalgalanma ve ekonomide yaşanan sıkıntılar gösterildi. Aynı zamanda Metro City’nin de sahibi Ağım Ailesi’ne ait şirket, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alıyordu.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre; hisseleri Borsa İstanbul’da da işlem gören BİS Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’den, dün geç saatlerde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir bildirimde bulunuldu.

Şirket adına yapılan KAP açıklamasında şöyle dendi: “Enerji sektöründeki halen devam eden negatif dalgalanmalar ve reel sektörde ekonomik koşulların zorlaşması, doğalgazdan üretim maliyetlerinin yüksek olması ve tahsilat tarihleri ile ödeme tarihlerinin örtüşmemesi nedeniyle üretim faaliyetleri şimdilik durdurulup tesisin üretim grupları bakıma alınmıştır. Mevcut kapasitemiz sayesinde sistemden ucuz fiyatla elektrik satın alınarak % 100 iştirakimiz olan Bisen Elektrik Satış A.Ş. üzerinden müşterilerin elektriği karşılanmaktadır. Bu süreç içerisinde bazı hukuki prosedürler de başlamış olup konunun çözümlenmesi ile ilgili olarak gerekli görüşmeler devam etmektedir” dendi.

Ortaklık arayışı

Açıklamanın devamında, yabancı firmalar ile ortaklık görüşmelerinin de yürütüldüğüne işaret edilerek “Ayrıca firmamıza büyük katkısı olacağına inandığımız yabancı firmalarla da ortaklık konusunda ön anlaşmalar imzalanmış olup, yıl sonuna kadar sonuçlandırmak amacıyla görüşmeler hızlı bir şekilde devam etmektedir” denildi.

İSO’nun devleri listesinde

BİS Enerji şirketi Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları listesinde yer alıyor. Temeli 1990’ların başında atılan şirket en son 2013’te İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı en büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesinde 127. sıradan girdi. BİS Enerji, Bursa Sanayi ve Ticaret Odası’nın geçtiğimiz yıl açıkladığı İlk 250 Büyük Firma Sıralamasına ise 730 milyon lira ciro ile 12. sıradan girdi.

Toplam 11 ünitesi bulunan şirket 486 MW kurulu güce sahip. Şirket elde ettiği enerjiyi Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan firmalara, OSB dışında kalan abonelere, toptan enerji satışı yapan şirketlere ve Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi'ne veriyordu.

Metro City’nin sahiplerine ait

BİS Enerji’nin sahibi ise Levent’teki Metro City AVM’nin de sahibi olan Ağım Ailesi. Metro City’nin kurucusu Muammer Ağım’ın kızı Seda Görgörü de BİS Enerji’nin yönetiminde yer alıyor.