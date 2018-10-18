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Enerji Bakanlığı'ndan, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi açıklaması  

ANKARA (DHA) Enerji Bakanlığı, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin, Yunanistan Deniz Kuvvetleri tarafından taciz edilmeye çalışılmasıyla ilgili bir açıklama yaptı

18 Ekim 2018 22:36

ANKARA (DHA) Enerji Bakanlığı, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi\'nin, Yunanistan Deniz Kuvvetleri tarafından taciz edilmeye çalışılmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Enerji Bakanlığı\'nın açıklaması şöyle: \"Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemimizin Akdeniz\'deki kıta sahanlığımızda bugün başlattığı sismik araştırma faaliyeti Yunanistan Deniz Kuvvetleri tarafından taciz edilmeye çalışılmıştır. Söz konusu müdahale çabası Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Gemisine refakat eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlarımız tarafından yapılan manevralarla engellenmiştir. Türkiye\'nin kendi münhasır ekonomik bölgesinde uluslararası hukuka uygun gerçekleştirdiği faaliyetlerin engellenmeye çalışılması uluslararası hukuk kurallarıyla hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklı haklarını sonuna kadar savunmaya devam edecektir. Yunanistan\'a ikili ilişkilerin ve iyi komşuluk ilişkilerinin sürmesi adına hukuk dışı kurallara tevessül etmemesi ve bölgedeki gerilimi tırmandıracak her türlü girişimden uzak durmasını tavsiye ediyoruz.\"
 

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