Enerji Bakanlığı'ndan açıklama: Soma'ya özel aşçı gitmedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Soma'da 301 işçinin hayatıma mal olan facianın ardından bölgeye giden bakan Taner Yıldız'ın aşçılarının da madene götürüldüğü yolunda T24'te çıkan iddiayı yalanladı. Bakanlıktan T24'e yapılan açıklamada, Yıldız'ın özel aşçısı olduğu iddia edilen kişilerle hiçbir ilgisi bulunmadığı belirtildi.

Soma madenine giden Fulya Canşen'in 17 Mayıs Cumartesi gece yarısından itibaren T24'te yayımlanan yazısında, madene gelen beyaz bir aracın sürücüsünün "Bakanın aşçılarını getirdim" sözlerini paylaşmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Basın Müşavirliği, yazı yayımlandıktan sonra yaptığı açıklamada, yazıdaki aşçı iddiasını doğrulamadı. Basın Müşavirliği, Soma'da maden ocağına gelen ve aşçı olduğu belirtilen kişilerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile kesinlikle bir ilgisi bulunmadığını bildirdi.

Düzeltir, T24 okurları ve Enerji Bakanı Taner Yıldız'dan özür dileriz.