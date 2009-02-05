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Enerji Bakanlığı'nda yolsuzluk iddiası

Enerji Bakanı Güler, Yeniköy ve Ambarlı santralleri ihalelerinde usulsüzlük saptanınca, EÜAŞ Genel Müdürü'nü görevden aldı

05 Şubat 2009 02:00

Yine Enerji Bakanlığı, yine santral ihaleleri yine yolsuzluk iddiaları.
Enerji Bakanı Hilmi Güler bu defa bizzat kendisinin atadığı Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürü Sefer Bütün'ü görevden aldı. Enerji Bakanlığı Teftiş Kurulu'na göre Yeniköy ve Ambarlı santrallerinin rehabilitasyon ihalelerinde usulsüzlük yapıldı. Şimdi soruşturmanın genişletilmesi gündemde.

Bütün, EÜAŞ'ta yürütülen bir soruşturma kapsamında, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için müfettişin talebi üzerine açığa alındı.

2003-2004 yılları arasında Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş'de (YEAŞ) genel müdür, ardından da EÜAŞ Genel Müdürlüğü'nde (2004-2005) müşavir olarak görev yapan Bütün, daha sonra EÜAŞ Genel Müdürlüğü'ne atanmıştı.

Sefer Bütün göreve Enerji Bakanı Hilmi Güler tarafından getirildi. Üstelik 2005 yılında bir yolsuzluk operasyonunda yine bakan Güler'in atadığı eski genel müdür Önder Piyade gözaltına alınıp tutuklandıktan hemen sonra.

Her dönemde olduğu gibi düzenlediği milyarlarca liralık ihalelerle Enerji Bakanlığı yine yolsuzluk iddialarıyla gündemde. Hem de işin içinde yine bizzat bakan Güler'in atadığı bürokratlar var.

Bu defa Enerji Bakanlığı Teftiş Kurulu'nu harekete geçiren Yeniköy ve Ambarlı santrallerinde düzenlenen rehabilitasyon ihaleleri oldu. Müfettişler aylar süren inceleme sonunda "usulsüzlük yapılmıştır" dedi ve rapor bakan Güler'e iletildi.

Enerji Bakanı'nın talimatıyla soruşturma genişletildi ve soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi gerekçesiyle Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü Sefer Bütün açığa alındı.

Bütün'ün yanısıra malzeme yönetimi ve ticaret daire başkanı Mehmet Kasap ile insan kaynakları ile destek hizmetleri daire başkanı Ali Canik de artık görevde değil.



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