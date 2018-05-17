Enerji Bakanlığı: İsrail ile anlaşma imzaladığımız iddiası iftira

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından İsrail ile enerji alanında anlaşma imzaladığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, bu iddianın bir iftira olduğuna dair bir açıklama yaptı. Açıklamada isim vermeden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da eleştirildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın İsrail ile anlaşma yaptığını söyleyerek, "Siz o anlaşmayı rafa kaldıracak mısınız?" diye sordu. Karamollaoğlu'nun bu ifadesinin ardından Enerji Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi:

"Köklerinden koparak, Türkiye aleyhtarı her söylem ve eylemin arkasına takılan bazı siyasi isimler, bir kez daha hiçbir mesnet bilgiye dayanmadan, tamamen manipülatif amaçlarla bakanlığımızın İsrail ile enerjide anlaşma imzaladığını iddia etmiştir. Ortaya atılan iddialar, muhatap alınmayacak seviyede ciddiyetten uzak, gerçek dışı ve tamamen iftira niteliğindedir. Kamuoyunun gündeminin böyle iftiralarla meşgul edilmesinden duyduğumuz rahatsızlığı ifade ederken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak bütün faaliyetlerimizi şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamuoyu ile paylaştığımız hususunu vatandaşlarımızın bilgisine sunarız."