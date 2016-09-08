Enerji Bakanlığı, her 5 kilometrede bir maden arayacak

Yerli kaynakların keşfi ve ekonomiye kazandırılması için çok önemli bir proje başlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin her 5 kilometresinden toprak örneği alıp yer altındaki maden zenginliğini tespit edecek.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın talimatı ile ilk defa başlatılan çalışma kapsamında, Türkiye’nin her 5 kilometresinden örnek alınacak, buraların hangi maden açısından zengin olduğu belirlenecek. Ayrıca gökyüzünden görüntüleme ile topraklarımızın jeofizik röntgeni çekilecek.



Projeyle radyoaktif mineraller, kömür, petrol ve doğalgaz, endüstriyel hammadde ve metalik maden, jeotermal enerji aramaları ile çevre kirliliğinin araştırılması, tektonik hatların belirlenmesi hedefler arasında.



Bakanlık çalışmasına göre, Türkiye’nin her 5 km’sinden toprak, dere ve bitki tortusu alınacak. Hangi maden açısından zengin olduğu belirlenecek. Ayrıca gökyüzünden görüntüleme ile jeofizik röntgen çekilecek. Böylelikle tüm maden ve yer altı zenginliği araştırmaları için başvurulacak veri deposu oluşturulmuş olacak.

Lityum ve uranyum

Türkiye’nin jeofizik ve jeokimya haritalarının çıkarılmasını amaçlayan çalışmayla hangi bölgede hangi madenlerin olma olasılığının daha yüksek olduğu ortaya koyulacak.



Albayrak’ın talimatı ile başlatılan çalışma kapsamında yıl sonuna kadar 200 adet, 2017’de 87 adet dere sedimanı örnek alım işi gerçekleştirilecek, böylece 2017 sonu itibarıyla jeokimya haritalarının yüzde 80’i tamamlanarak, sektörün hizmetine sunulacak ve maden aramacılığındaki en büyük eksikliklerden biri giderilmiş olacak.



Türkiye’nin ilk defa başvuracağı yöntem ile kuzeyden güneye, doğudan batıya her 5 km’sinde bir adet dere sedimanı, bitki ve sulardan numune alınıp; altın, bakır, kurşun, demir, molibden, nikel, lityum, uranyum gibi 57 elementin analizi yapılacak. O bölgedeki toprak zenginliğinin ne olduğu, yer altında hangi madenlerin olabileceği ortaya koyulacak.

Havadan röntgen çekilecek

Türkiye’nin büyük bir kısmının dağlık ve ormanlık oluşu, jeolojik ve jeofizik araştırmalarını zorlaştırırken, bu alanda istenen veriler bugüne kadar sağlanamadı. Daha önce tüm jelojik verileri karadan ölçümlerle toplamak büyük zaman ve ekonomik kayıplara yol açtığı için havadan jeofizik veri toplama kararı alındı. 2017-2018 yıllarında yapılacak çalışma ile Türkiye Jeofizik Anomali Haritası yenilenerek radyoaktif mineraller, kömür, petrol ve doğalgaz, endüstriyel hammadde ve metalik maden, jeotermal enerji aramaları ile çevre kirliliğinin araştırılması, tektonik hatların belirlenmesi, çevre jeofiziği ve iletken zonların araştırılması gibi tüm yerbilimleri konularında alt yapı bilgileri hazırlanacak.

Dünya böyle buldu

Jeokimya Haritaları dünyada maden aramacılığında uygulanan en yaygın yöntem olarak biliniyor. Dünyada bulunan maden yataklarının yüzde 70’inin jeokimya çalışmaları ile bulunduğu belirtiliyor. AB ülkeleri jeokimya haritalarını tamamladı.