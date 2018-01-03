Enerji Bakanlığı Danışmanı'nın Büyükerşen'i hedef alan açıklamaları Meclis gündeminde

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir’de kurulması planlanan termik santral konusunda Enerji Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirme toplantısını Meclis gündemine taşıdı. Çakırözer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İletişim Danışmanı Sevda Güner’in Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Eskişehir’de termik santral istemeyen yurttaşlar ile TEMA ve Greenpeace gibi çevre örgütlerini hedef alan açıklamalarını Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a sordu.

Sevda Güner toplantıda Büyükerşen'e yönelik, “Adam 82 yaşında. Tünelden sonra son ışığı görmek üzere. 82 yaşındaki bir adamın enerjiye ihtiyacı olmayabilir” dediği ileri sürülmüştü.

Eskişehir’de kurulması planlanan termik santral konusunda geçen gün Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi’nde Enerji Bakanlığı yetkilileri tarafından bir bilgilendirme toplantısı yapıldığı Eskişehir basınında yer aldı. CHP’li Çakırözer basında yer alan haberler üzerine toplantıyı Meclis gündemine taşıyarak, Sevda Güner’in hem Eskişehir halkı hem de Yılmaz Büyükerşen’e yönelik itham edici söylemlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a şöyle sordu:

“Eskişehir’deki bu toplantının yapılması talimatını siz mi verdiniz? Haberlerde ismi geçen Sevda Güner Bakanlığınız tarafından mı görevlendirilmiştir? Sevda Güner seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e yönelik bu çirkin sözleri sizin onayınızla mı söyledi? Sevda Güner bu sözler için devlet bütçesinden ne kadar danışmanlık ücreti almaktadır?”

"Siz mi görevlendirdiniz?"

Sevda Güner’in Bakanlık personeli olup olmadığını soran Çakırözer, Bakan Albayrak’a şu soruları yöneltti,:

“Eskişehir’deki bu toplantının talimatını siz mi verdiniz? Böyle bir toplantının yapıldığından Bakanlığınızın ya da sizin haberiniz var mıdır? Verilen mesajları onaylıyor musunuz?

"Haberlerde ismi geçen Sevda Güner Bakanlığınız tarafından mı görevlendirilmiştir? Sevda Güner Bakanlığınız bir personeli midir? Sevda Güner Bakanlığınızın bir personeli değilse,

"Bakanlığınızla ilişkisi nedir? Sevda Güner ve yönetiminde olduğu Danışmanlık şirketine bu açıklamalar nedeniyle herhangi bir yaptırım uygulanacak mıdır?

"Bu sözler için ne kadar ücret ödeniyor?"

“Sevda Güner’in katıldığı toplantılarda Enerji Bakanlığı Stratejik İletişim Danışmanlığı sıfatını kullandığı ileri sürülmekte. Sevda Güner ya da onun yöneticisi olduğu bir Danışmanlık şirketinden Bakanlığınız tarafından hizmet almakta mıdır? Alınıyorsa aylık/yıllık ne kadar danışmanlık ücreti ödenmektedir?”

Sevda Güner’in termik santrale karşı çıkan TEMA’nın Almanya tarafından kullanıldığını, Alman vakıfları tarafından desteklendiğini ileri süren açıklamalarını da Bakan Albayrak’a soran Çakırözer şöyle dedi:

“Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı Türkiye’nin 69 ilinde koruma kurullarının doğal üyesi. Siz de danışmanınız Sevda Güner gibi TEMA’nın Almanya tarafından kullanıldığını, Alman vakıfları tarafından desteklendiğini düşünüyor musunuz? Bu açıklamaları onaylıyor musunuz? Sizin bilginiz dahilinde mi yapıldı?"

Çakırözer’in yanıtlanmasını istediği diğer sorular şöyle:

“Basında yer alan haberlerde Sevda Güner’in Bakanlığınızın ÇED Başkanı Oğuz Güner ile birlikte Türkiye’nin pek çok yerinde birçok ziyareti birlikte gerçekleştirdiği yer almaktadır. Enerji Bakanlığının üst düzey bir bürokratı olan Oğuz Güner’in bir özel şirketin iletişim danışmanı Sevda Güner ile herhangi bir akrabalık ya da iş çıkar ilişkisi bulunmakta mıdır? Eğer böyle bir ilişki var ise, bu Enerji Bakanlığı açısından bir çıkar çatışması oluşturmaz mı?"