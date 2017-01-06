Enerji Bakanı’nın “ABD merkezli siber saldırı düzenlendi” sözlerine büyükelçilikten cevap

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın İstanbul'da yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili “ABD merkezli bir siber saldırı düzenlendiği” yönündeki sözlerine ABD Büyükelçiliği’nden yanıt geldi.

“ABD'nin Türk elektrik veya enerji sistemine saldırıda bulunduğu iddiaları doğru değildir” diyen Büyükelçilik konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“İddialar doğru değildir. ABD ve Türkiye arasında siber suçlarla mücadelede güçlü bir işbirliği vardır ve ABD, özellikle ana küresel altyapı sistemlerini hedef alan siber saldırılara karşı Türkiye ile ortak soruşturma ve mücadeleyi devam ettirmeye hazırdır.”