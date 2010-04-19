Enerji Bakanı'na yumruklu saldırı

T24 -

Saldırgan beden eğitimi öğretmeni açığa alındı

Gül ve Erdoğan bilgi aldı

Demirtaş'tan geçmiş olsun dileği

Cenazenin defin işlemi sonrasında, kalabalık dağılırken üzerinde sarı renkli mont olan bir kişi, kalabalığı yararak Bakan Yıldız'a yumruk attı.Yüzüne aldığı darbeyle yaralanan Enerji Bakanı ve Kayseri Milletvekili Yıldız mezarlıktaki anıevine götürüldü. Burada Yıldız'a ilk müdahaleyi Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ve İl Sağlık Müdürü Kadir Çetinkara yaptı.Ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız'a yumruklu saldırıda bulunan kişi güvenlik görevlileri tarafından hemen gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştirenle birlikte 4 kişinin daha gözaltında olduğu bildirildi.Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Muhammet Güven, uğradığı yumruklu saldırı sonucu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yıldız'ın hastaneye geldiğinde burnunda ufak bir kanama olduğunu söyledi. Yıldız'ın yapılan muayenesine ilişkin, ''İlk muayenede burunda hafif bir kesi vardı. Burun üzerinde dikiş atıldı. Kanaması kontrol altına alındı. Tomografiye alındı. Burnunda 'nazar kemiği' denilen kemikte hafif bir kırık var. Ayrıca müdahaleye gerek yok'' dedi.Kanamanın, gözlüğün camları arasında bulunan demir parçanın burnunun üst tarafını kesmesinden kaynaklandığını anlatan Güven, ''Burnuna iki dikiş atıldı ve kanaması durduruldu. Dikişin üzerinde ufak bir tampon var. Bundan sonra da kendisi için özel bir tedavi gerektirecek durum yok'' diye konuştu.Güven, Bakan Yıldız'ın gözünde herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını, burun üstündeki kesilerin ise gözlükten kaynaklandığını belirtti.Taburcu olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve kendisine eşlik eden İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Kayseri Erkilet Havaalanı'ndan, TBMM'deki oylamaya yetişmek üzere İçişleri Bakanlığı'na ait helikoptere binerek Ankara'ya geçti.AKP Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, saldırganın öğretmen olduğu iddialarıyla ilgili ''Saldırganın öğretmen olduğu bilgisi doğru. Endüstri Meslek Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni Şahin Ş. olduğu bilgisini emniyetçilerden öğrendik'' diye konuştu.Akşam saatlerinde yapılan açıklamada beden eğitimi öğretmenin açığa alındığı, hakkında da soruşturma başlatıldığı bildirildi.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'yi telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Gül, Bakan Yıldız ve Vali Bilici ile görüşerek son duruma ilişkin bilgi aldı.Başbakan Erdoğan, saldırı ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ı ve Yıldız'ı telefonla arayarak bilgi aldı, Yıldız'a ''geçmiş olsun'' dileğinde bulundu.BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Bakan Yıldız'ı telefonla arayak geçmiş olsun dileğinde bulundu ve saldırıyı kınadığını söyledi.