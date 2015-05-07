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Enerji Bakanı Yıldız, Akkuyu raporunun mahkemeye verilmememesini böyle savundu

Bakanlığın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın raporunu mahkemeye vermediği ortaya çıkmıştı

07 Mayıs 2015 14:20

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YıldızUluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın ‘Akkuyu’ raporunun "devlet sırrı" gerekçesiyle mahkemeden kaçırıldığı yolundaki iddiaya yanıt verdi. Raporun denetim raporu olmadığını söyleyen Yıldız, "Bu bir tespit raporu, hukuki bağlayıcılığı yok" dedi.

Mersin’de 1. İdare Mahkemesi'nin, Enerji Bakanlığı’ndan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın, Akkuyu’daki nükleer santral projesi için hükümete sunduğu misyon raporunu istediği iddia edilmişti.

Basında yer alan haberlerde bakanlığın söz konusu raporu mahkemeye vermediği de iddia edilmişti.

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