-Enerji Bakanı Yıldız, Rusya'ya gidiyor ANKARA (A.A) - 27.12.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Başbakanlığa ait özel uçakla bu gece yarısı Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidecek. Bakan Yıldız, temasları kapsamında, Rusya Başbakan Yardımcısı İgor Seçin ile Batı Hattından doğalgaz alımı başta olmak üzere, diğer enerji konularında görüşme yapacak. Bu arada, Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Alexey Miller başkanlığında bugün öğle saatlerinde Ankara'ya gelen Rus heyeti, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız başkanlığındaki BOTAŞ heyetiyle yaklaşık 2 saat süren bir toplantı yapmıştı. Bakan Yıldız'ın yarın Moskova'da yapacağı görüşmelerin bugünkü toplantının devamı niteliğinde olacağı belirtildi.