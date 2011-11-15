-Enerji Bakanı Yıldız, Miyuki Konnai'yi kabul etti ANKARA (A.A) - 15.11.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Vanlı depremzedelere yardımda bulunmak üzere geldiği şehirde 5,6'lık ikinci deprem sonrası göçük altında kalan ve yaralı olarak kurtarılan Miyuki Konnai'yi kabul etti. Bakan Yıldız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığındaki makamında, Van'daki ikinci depremin ardından enkaz altında kalan ve 5 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarılan, Ankara'da tedavi edilen Konnai ile bir süre görüştü. Görüşmede Bakan Yıldız, Konnai'yi iyileşmiş görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtirken, ''Kendisi kurtarma ekiplerinin bir simgesi haline geldi, kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra ömrünüzde sıkıntı yaşamazsınız ve sıcak yaklaşımınızın devamını temenni ediyorum, hayatta...'' dedi. Miyuki Konnai de hastanede kaldığı sürede doktorların ve hemşirelerin kendisine çok iyi baktığını ve onların sayesinde iyileştiğini belirterek, tüm hastane personeline teşekkür etti. Konnai, ''Tüm Türk halkından yüreğimi ısıtan mesajlar ve hediyeler aldım. Çok teşekkür ederim, çok minnettarım. Özellikle sayın bakan (Taner Yıldız) tarafından hediye edilen kaşkol beni çok sevindirdi'' dedi. Bugün öğleden sonra Türkiye'den ayrılacağını da ifade eden Konnai, Türkiye'yi çok sevdiğini ve tekrar Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi. Konnai'nin sözleri üzerine Bakan Yıldız, kendisini Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirtirken, ''İstanbul'da veya Ankara'da ağırlamak isteriz. Size burada suşi de ikram ederiz'' dedi. Sinop'ta kurulması planlanan ikinci nükleer santralle ilgili Japonya ile görüşmelerin hangi aşamada olduğunun sorulması üzerine Bakan Yıldız, Japonya'da hükümet değişikliği olduktan sonra yeni bakan ile Paris'te Uluslararası Enerji Ajansı toplantısı sırasında ikili bir görüşme yaptıklarını belirterek, ''Kendileri karşılıklı olarak önerdiğimiz şartları hızlıca değerlendirip bize dönecekler. Şimdiden daha fazlasını söylemek çok mümkün olmaz diye düşünüyorum'' dedi. Bakan Yıldız, müzakerelerden olumlu sonuç alınırsa ve Japonya ile Sinop'ta nükleer santral inşaatına başlanırsa Konnai'yi orada mutlaka görmek istediğini sözlerine ekledi.