Enerji Bakanı Yıldız doğalgaz zammı sinyali verdi

T24 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, olası bir doğalgaz zammına ilişkin, “Şu ana kadar biz doğalgaz zammından daha ziyade vereceğimiz hizmetleri düşündük, ama takdir edersiniz ki ham petrolün fiyatı son aylarda çok fazla arttı, bunlar bizim hoşlanmadığımız şeyler” dedi.

Yıldız, Şanlıurfa'da düzenlenen DEDAŞ bölge toplantısının ardından AKP İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada AKP Şanlıurfa milletvekilleri ve partililer tarafından karşılanan Yıldız, daha sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Bir gazetecinin, “Benzine zam geldi, doğalgaza da zam gelir mi?” şeklindeki sorusu üzerine Yıldız, bu yıl olumsuz hava koşulları ve çok sert geçen kışa rağmen herhangi bir sorun yaşanmaması için çabaladıklarını söyledi.

Kar ve yağmurun bereket olduğunu ve bu yağışlarla aynı zamanda barajların da dolduğunu ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

“Şu ana kadar biz doğalgaz zammından daha ziyade vereceğimiz hizmetleri düşündük, ama takdir edersiniz ki ham petrolün fiyatı son aylarda çok fazla arttı, bunlar bizim hoşlanmadığımız şeyler. Bölgemizdeki siyasi olumsuzluklar, siyasi istikrarın sıkıntıya uğraması, 'Arap Baharı'nın getirdiği yükler enerji sektörüne olumsuz yansıyor. Dolayısıyla dünyanın bize bu manada yük olduğunu görüyoruz.

Ham petrolün hemen hemen yüzde 92'sini ithal eden, doğalgazın da yüzde 97,5'ini ithal eden bir ülke olarak da ham madde fiyatlarının, döviz fiyatlarının artmış olmasından hoşlanmadığımızı bir kez daha belirtmek isterim."

Başka bir gazetecinin Suriye'de yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmesini sorduğu Bakan Yıldız, bu konuyu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlıkların son derece dikkatle izlediklerini belirtti.

Doğalgaza zam konusu çok sık telaffuz edilmemeli

Bakan Yıldız, Şanlıurfa'da doğalgaz zammına ilişkin yaptığı açıklamalar ilişkin benzer sorulara Antalya'daki programında da muhatap oldu. Bakan Yıldız, Şanlıurfa’da yaptığı açıklamaların ’doğalgaza zam’ olarak değerlendirildiğinin hatırlatılması üzerine, "Bu konuları çok sık telaffuz etmenin pek faydası yok" dedi.

Bu soruların yaklaşık 2 aydan beri gündemde olduğunu ve verdiği yanıtların hemen hemen aynı olduğunu dile getiren Yıldız, "Ham petrol fiyatlarına bağlı olan ve formülü bu şekilde teşekkül eden doğalgaz konusunda veya elektrik konusunda mekanizmalarımız belli. Her üç ayda bir otomatik fiyatlama mekanizmasıyla birlikte elektrik fiyatları değerlendiriliyor ve her ay da doğalgazın maliyetleriyle ilgili konu değerlendiriliyor" diye konuştu.

Fiyatlandırmada ham petrol fiyatları, döviz fiyatları ve bunlara bağlı birtakım katsayıların yer aldığı formül bulunduğunu kaydeden Bakan Yıldız, "O yüzden bunları çok sık tekrar etmek tüketicinin alışkanlıklarını etkileyen bir konu. Her ay kendi içinde değerlendiriyoruz ve ondan sonra bunu kamuoyuna paylaşıyoruz. Çok sık tekrar ettiğinizde çok faydalı olmuyor diye düşünüyorum" dedi.

'Her iyinin bir geri dönüşü olur'

Bakan Yıldız, "Kayıp kaçak oranlarının uzaktan okuma ve kontrollü sayaçlarla düşürülmesi elektrik faturalarına yansıyacak mı?" şeklindeki soruya ise "Her yaptığımız doğru işlemin sonuçlarını kısa sürede aldığımız gördük. Ak Parti hükümetlerimizden önce yüzde 25’lerde olan kayıp kaçağın şu an yüzde 15’lere düştüğünü, bunun gerekli çalışmalar olduğunu ama yeterli olmadığını söylemeliyim. 2015 yılına kadar da bu yüzde 10’lara düşecek" karşılığını verdi.

Rusya ile ilişkiler

Rusya Federasyonu’nda seçimlerin ardından iki ülke arasındaki enerji ilişkilerinin yeni dönemine ilişkin öngörülerde de bulunan Bakan Yıldız, aynı zamanda Türkiye- Rusya Federasyonu Karma Ekonomik Komisyonu Eşbaşkanı olarak ilişkileri iyi gördüğünü söyledi. Bakan Yıldız, "Stratejik işbirliğini düzenlediğimiz birçok projeyle yapıyı güçlendireceğimiz inancındayım. Önümüzdeki sürecin daha da güçlendirilmiş bir işbirliğini doğuracağı kanaatindeyim" dedi.

Petrol fiyatına müdahale yok

Bakan Taner Yıldız, "Artan petrol fiyatlarına müdahaleyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şu karşılığı verdi:

"Serbest piyasada yükselen ham petrol fiyatlarının tabii ki Türkiye’ye yansıması oluyor. İthal ettiğimiz petrol ve doğalgazın olabildiğince yerli kaynaklar haline gelmesiyle ilgili çaba ve gayretlerimiz var. Yeni düzenleyeceğimiz petrol yasasında bu konuda gayretlerimizi daha sistematize edeceğine inanıyorum. Bizim farklı bir piyasaya müdahalemiz söz konusu değil."

Yaz saati yorumu

Yaz saati uygulamasıyla ilgili düzenleme hakkında da bilgi veren Bakan Yıldız, "Konunun başka bir noktaya çekilmiş olmasını da manipülatif bir habercilik olarak görüyorum. Benim bir amacım var, gün ışığından daha fazla faydalanabilecek bir yapıyı kurgulamak" dedi. Yaz saati uygulamasının enerji verimliliğinde 25- 30’a yakın başlık arasında sadece biri olduğunu belirten Bakan Yıldız, "Bakıyorum, biraz da tebessümle okuyorum bazı haberleri. Amerika’yı biz keşfetmiyoruz. Bu keşfedilmiş bir yapıdır. Gün ışığından bir ülke ne kadar fazla faydalanıyorsa o kadar daha fazla verim alıyor demektir" diye konuştu.