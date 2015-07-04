Enerji Bakanı Taner Yıldız: Birileri zorla zam yaptırmak istiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Birileri elektrik fiyatlarına zorla zam yaptırmak istiyor, ama böyle bir şey yok. Ne elektriğe ne de doğal gaz fiyatlarına zam yok" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Yönetim Kurulunun Flamingo tesislerinde verdiği iftar yemeğine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Bir mahfil sürekli elektrik fiyatlarına zam yapılması için taleplerini ortaya koyuyor. Yalnızca bir grup zam istedi diye zam yapmayız. Petrol fiyatları ve elimizdeki tüm değerlerle bunu değerlendiririz. Hatırlarsanız AKP’nin aleyhine propoganda yapmak için seçimden sonra zam yapılacağını söylemişlerdi. Bizde o günün şartlarına bakacağımızı ifade etmiştik. Ne elektrik fiyatlarına ne de doğal gaz fiyatlarına zam söz konusu değildir. Elektrik fiyatlarına ne açık ne gizli zam söz konusu değildir. Bununla alakalı zorlatanların, başka niyetinin olduğunu söylemem lazım" dedi.