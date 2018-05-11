Enerji Bakanı: TANAP 12 Haziran'da devreye giriyor

Enerji Bakanı Berat Albayrak, Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştıracak Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP), 12 Haziran'da devreye alınacağını söyeldi. Azerbaycan’dan Türkiye’ye uzanan TANAP, Türkiye’nin ulusal gaz iletim şebekesine 12 Haziran’da bağlanacak.

Albayrak, “Akdeniz’de bu yaz ilk derin deniz sondajını gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

TANAP nedir?

TANAP, Türkiye’nin Gürcistan sınırında Ardahan’ın Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçecek. Daha sonra Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala ilçesinde son bulacak. Ardından bu noktadan, Avrupa ülkelerine doğal gaz iletimi yapacak olan TAP Doğal Gaz Boru Hattı’na bağlanacak. Hattın Türkiye içi çıkış noktaları ise, Eskişehir ve Trakya bölgesi olacak.

TANAP Doğal Gaz Boru Hattı sistemi; 19 kilometresi Marmara Deniz geçişi olmak üzere toplam 1850 km ana hat ile Türkiye içerisindeki çıkış noktalarına olan bağlantı hatlarının işletmesinde kullanılmak üzere sayı ve nitelikleri aşağıda belirtilen yer üstü tesislerinden oluşuyor