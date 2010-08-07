Enerji Bakanı: 'HES'ler coğrafyayı değiştirir'

T24- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Bir nehir tipi santralin veya bir HES'in yapımında coğrafya ister istemez etkilenir ve değişir. Dünyanın her tarafında bu böyle" dedi. Yıldız, HES'lere karşı mücadele eden sivil toplum örgütlerinin bir kısmının ise 'yerli örgütler' olmadığını öne sürdü.



Yıldız, Trabzon Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Recep Kızılcık ile makamında bir süre görüştü. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yıldız, özellikle hidroelektrik santrallerinin (HES) Türkiye'nin, Trabzon'un ve Karadeniz yöresinin önemli bir zenginliği olduğunu belirterek, "Bunlar yerli kaynaklarımız ve yenilenebilir kaynaklarımız. Bu anlamda Karadeniz'in Türkiye'ye katacağı çok fazla zenginlik var. Bu projelerden birini dün açtık" diye konuştu.





Yıldız, bir gazetecinin "HES projelerinin çevresel etkileri" konusundaki sorusu üzerine, "Bu konuda enerji bakanı olarak, çevreyle uyumlu bir enerji politikamız olduğunu ve bu konuda son derece samimi ve açık olduğumuzu belirtiyorum. Eğer bir havza üzerinde çok fazla oradaki yerleşim birimlerini ve insan kaynaklarını, vatandaşımızı rahatsız edebilecek, onların gerçekten fonksiyonel olarak bir kısım icraatlarına mani olacak projeler varsa bu projeler kaldırılabilir" dedi. Konuyla ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanı ile toplantı yaptıklarını dile getiren Yıldız, şöyle devam etti: "Belli kriterler kaldırılabilir veya o projelerdeki ekolojik dengeye, çevre şartlarına daha saygılı olabilecek projeler bu manada dikkate alınabilir. Ancak bu kaynakların hepsi Türkiye'nin zenginlikleri. Bizim her kaldırdığımız projenin yerine ithalatla ikame edeceğimiz, yerine ithalatla koyacağımız doğalgaz ve petrol ürünlerinin, santrallerinin geldiğini unutmamak lazım. Kaldıralım, hepsini kaldıralım ama sonuçta niye ithalat oranı artıyor dediğimiz de de bunun cevabını vermekte zorluk çekeriz. O yüzden biz temel politikalarımız arasına ve başına şunu koyduk, yerli kaynaklarımız, yenilenebilir kaynaklarımız, nedir onlar su, rüzgar, güneş, şehirlerin çöpleri, yerli kömürlerimiz, bütün bunlardan enerji elde edilebilecek bir yapı varsa mutlaka, öncelikle bunlara başvuralım."







"Bir nehir tipi santralin veya bir HES'in yapımında coğrafya ister istemez etkilenir ve değişir. Dünyanın her tarafında böyle" diyen Yıldız, şöyle konuştu: "Şimdi yabancı bir ülkede HES yapılırken bizim bunları yapmıyor olmamızın bizim çok fazla milli politikalarımızla bağdaşmayacak olduğunu düşünüyorum. Yani sivil toplum örgütlerinin bir kısmının buradaki yerli örgütler olmadığına dikkat edin. Bakın çok açık ve net bir ifade kullanıyorum. Ben bunu madencilikte de, su kaynaklarında da yaşıyorum. O zaman bizim milli politikalarımıza, yerli kaynaklarımıza, yenilenebilir kaynaklarımıza başvurmadaki istekliliğimiz, tamamen milli bir enerji politikası oluşturma karşısındaki kimlerin tepki gösterdiğine dikkat edin. Tespit ettiğim için söylüyorum, tahmin ettiğim için değil. O yüzden eğer burada vatandaşımızın muzdarip olacağı bir proje varsa tabi ki biz orada daha temkinli davranırız ve daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünürüz."



