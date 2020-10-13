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Enerji Bakanı Dönmez: Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak

13 Ekim 2020 20:01

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de sondaj çalışmaları yürütecek Kanuni gemisinin Mersin'den hareket ettiğini duyurdu.

Bakan Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin Mersin limanından ayrılıp Karadeniz'e hareket ettiğini duyurdu. 

Twitter'dan açıklama yapan Dönmez, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu’ndan demir aldı ve Yavuz’u selamlayarak Haydarpaşa Limanı’na yöneldi. Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz’e dümen kıracak."

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