Enerji Bakanı Dönmez: Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez , Karadeniz'de sondaj çalışmaları yürütecek Kanuni gemisinin Mersin'den hareket ettiğini duyurdu.

Bakan Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin Mersin limanından ayrılıp Karadeniz'e hareket ettiğini duyurdu.

Twitter'dan açıklama yapan Dönmez, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu’ndan demir aldı ve Yavuz’u selamlayarak Haydarpaşa Limanı’na yöneldi. Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz’e dümen kıracak."