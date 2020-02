 ENERJİ BAKANI DÖNMEZ: ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ İSTİSNASIZ UYGULAMAK DURUMUNDAYIZ

Haber: Mehmet İlkay ÖZER Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL DHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, \"Enerji verimliliğinde hedeflediğimiz noktalara ulaştıkça, yurt dışından ithal edeceğimiz enerji kaynakları da yıllara göre azalmış olacak\" dedi.

Bakan Fatih Dönmez, Enerji Verimliliği Derneği\'nin 5. Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katıldı.

\'Türkiye\'nin Enerjisi Yükseliyor\' temasıyla Şişli\'de bir otelde düzenlenen genel kurula Bakan Fatih Dönmez\'in yanı sıra Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış da katıldı.

\"BÜYÜK BİR HEDEF KOYDUK\"

Enerjiyi verimli kullanmanın önemine dikkat çeken Dönmez, \"Daha az enerji ile daha fazla katma değer sağlamak, daha az maliyetle daha yüksek verim almak için enerji verimliliğini hayatın her alanında istisnasız uygulamak durumundayız. Sanayide, tarımda, üretimin diğer alanlarında her birim ürünü gelişmiş ülkelere göre normalden daha fazla enerji harcayarak, üretiyoruz. Konutlarda ise ısıtma, soğutma, aydınlatma gibi temel ihtiyaçlarımızı verimsiz alet ve ekipmanlar yüzünden daha fazla bedel ödeyerek, karşılıyoruz. Kaynaklarımızı böyle heba edecek kadar gelişmiş miyiz? Enerjimiz Almanya, Japonya gibi ülkelerin yanı sıra OECD ortalamasının üzerinde. Büyük bir hedef koyduk. Dünyanın en büyük on ekonomisinden birisi olmak. O zaman yapılacak şey basit. Enerji yoğunluğumuzu en az küresel rekabette önde olan ülkeler seviyesine hatta daha da altına çekmek zorundayız. Bunun başka bir yolu da yok. Yapacağımız şey verimli enerji, yüksek katma değer\" dedi.

\"YÜZDE 30\'LARA VARAN BİR TASARRUF ETME İMKANINA KAVUŞMUŞ OLACAĞIZ\"

\"Milletçe enerjide israf ve bilinçsiz tüketimi önleyerek, hayatımızın merkezine koymak zorundayız\" diyen Bakan Fatih Dönmez, \"Bu yıl Mart ayında ulusal enerji eylem planını kamuoyuyla paylaşmıştık. Toplam 55 eylemi en ince detayına kadar belirledik. 2023 yılına kadar enerji verimliliği alanında yaklaşık 11 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 2023 yılına kadar yaklaşık 24 milyon ton eşdeğer petrol tasarrufu da gerçekleştirmiş olacağız. Başka bir ifade ile bir koyup, üç kazanmış olacağız. Enerjide son zamanlarda meydana gelen artışları karşılamanın en önemli araçlarından birisi enerji verimliliği. Bu kaynaklar hepimizin. Bu kaynaklar milletimizin. Enerji verimliliğinde hedeflediğimiz noktalara ulaştıkça, yurt dışından ithal edeceğimiz enerji kaynakları da yıllara göre azalmış olacak. Böylece yurt dışına ödeyeceğimiz her bir kuruş, yurt içinde yani vatandaşımızın cebinde kalmış olacak. Enerjide tasarruf ekonomisinin hayata geçmesiyle daha müreffeh toplum olma yolunda da önemli bir adım atmış olacağız. Elektrikli araçların kullanılmasıyla yaşanan devrim öyle gözüküyor ki gelecekte artarak devam edecek. Ulaştırmada enerji verimliliğini arttırmak için düşük emisyonlu, çevre dostu, küçük motor hacimli elektrikli ve hibrit araçlara verilen destekte devam edecek. Bakanlık olarak bu konuda öncü olmak durumundayız. Kiralama ve satın alma yoluyla yapılacak yeni araçların temininde yerlilik oranına haiz elektrikli araçlara öncelik vereceğiz. Böylece yüzde 30\'lara varan bir tasarruf etme imkanına kavuşmuş olacağız\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Bakan Fatih Dönmez\'in konuşması

-Salondan detaylar