Enerji Bakanı Dönmez'den Isparta açıklaması: Bir hafta boyunca okuma işlemi yapılmayacak, faturaların tahsilatını da bir ay süreyle erteliyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günlerce elektrik verilemeyen Isparta’da faturaların tahsilatının bir ay süreyle ertelendiğini duyurdu. Bakan Dönmez, sayaç okuma işleminin de bir hafta boyunca yapılmayacağını ifade etti. Dönmez, enerjinin il ve ilçe merkezlerinde geldiğini, şu anda sadece 7 köyde kesinti yaşandığını ifade etti.

Öte yandan Bakan, muhalefetin eleştirilerine tepki gösterdi. Dönmez, “Mağduriyetten kendisine pirim çıkarmaya çalışanlar, adeta kendi saflarını sıklaştırmaya çalışanlar ucuz siyaset yaptılar. Biz gerçekleri paylaştık. Hiçbir şekilde doğru olmayan bilgiyi sizlerle paylaşmadık, gerçekleri de çarpıtmadık. Ancak muhalefetin belli bir kesimi olayları çarpıtmaya istismar etmeye dönük söylemlerini bu süreçte de gösterdiler" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez’in açıklamaları şöyle:

"Hummalı bir çalışma yürütüldü. Olayın gerçekleştiği esnada ben de Sayın Cumhurbaşkanımıza eşlik etmek suretiyle Ukrayna'da resmi bir seyahatteydik. Bakü'de düzenlenen 8. Güney Gaz Koridoru'na katıldık .Döner dönmez hemen sayın cumhurbaşkanımızla görüştük. İlgili arkadaşlardan bilgi aldık süratle Isparta'ya doğru da hiç vakit kaybetmeden intikal ettik. İlk anda yaklaşık şehrimizde 113 bin vatandaşımıza elektrik sağlayamama durumu söz konusuydu. Her gün bu arızalar peyder pey enerjilendirildi. En son iki gün önce de Isparta il merkezi ve ilçe merkezlerini enerjilendirdiğimizi söylemiştik. Oradan boşa çıkan ekiplerimiz de kırsal alana yönlendirdik. Şu anda sadece 7 köyümüzde bir inkıta söz konusu. Orada da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor.

Isparta ilinde yılda ortalama meydana gelen hasar ve arıza sayısı 1100. Kar yağışının olduğu 3 Şubat Perşembe günü 12 bin arıza ve hasar oluştu. Bu da bir yıllık arızanın 10 katı demektir. 10 yıllık olağan arıza sadece bir gün de oluştu. Ama ekiplerimiz sağ olsun. Büyük bir fedakarlıkla sahada canını dişine takarak bu mücadeleyi sürdürdüler. Buradan bir hususu tekrar paylaşmak istiyorum, 3 Şubat’tan itibaren sayaçlarımızın okunmadığını söylemiştik, bir hafta boyunca bu okuma işlemi yapılmayacak. Faturaların tahsilatını da bir ay süreyle erteliyoruz. Vatandaşlarımızın her türlü mağduriyetinin giderilmesi için gereken bütün önlemleri altık. Gerek elektrik kaynaklı olsun gerek afet şartlarına bağlı olarak hasar tespit ve ziyan çalışmaları sürüyor, en kısa sürede telafi çalışmalarına başlayacağız.

Biz sahada hummalı bir şekilde çalışırken maalesef bazı televizyon kanalları ve gazetelerde çıkan haber ve yorumları gördük. Mağduriyetten kendisine pirim çıkarmaya çalışanlar, adeta kendi saflarını sıklaştırmaya çalışanlar ucuz siyaset yaptılar. Biz gerçekleri paylaştık. Hiçbir şekilde doğru olmayan bilgiyi sizlerle paylaşmadık, gerçekleri de çarpıtmadık. Ancak muhalefetin belli bir kesimi olayları çarpıtmaya istismar etmeye dönük söylemlerini bu süreçte de gösterdiler.

Devletimiz olayın ilk gününden itibaren Isparta’da oldu. Tüm bu yaşananlara rağmen Isparta halkının bu süreçte bize vermiş olduğu katkı, hoşgörüden dolayı teşekkür etmek istiyorum.”